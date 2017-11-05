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首頁 > 婉君推

國片開拍遇到大難關 原因竟是…

2017/11/05 09:13

孫其君（左）在《阿虎》搭訕范時軒，因為台語太破讓該場戲頻NG。（伊丹十六國際影像提供）〔記者許世穎／台北報導〕國片《阿虎》，日前正式開拍，不過劇組開拍沒多久就遇到了一個大麻煩，就是型男演員們的台語似乎不太輪轉，導演鄭倫境只得親自下海當老師，把劇本錄成台語音檔讓邵翔、寇家瑞跟孫其君幾個兄弟好好苦練，導演大嘆：「應該直接請阿虎的媽 雪鳳姐天天進組教台語才對。」

孫其君（左）和邵翔在《阿虎》中演出油漆工。（伊丹十六國際影像提供）為了呈現出電影反派兄弟的狠勁，寇家瑞戲魂上身，面目猙獰的模樣簡直是換了一個人似的，讓邵翔、孫其君等人都感受到了十足的壓力，不過大夥都有一個弱點，那就是台語實在「無輪轉」。

寇家瑞（右）在《阿虎》耍狠。（伊丹十六國際影像提供）其中有一場孫其君要搭訕雜貨店妹妹范時軒的戲就笑翻了現場的工作人員，因為孫其君怪腔怪調的台語，讓台語挺流利的范時軒，一時之間有聽沒有懂，不知道該怎麼反應而頻頻NG笑場，讓孫其君大嘆好難啊！逼得導演只好親自出馬，一句一句的口述教學，最後乾脆直接把劇本用台語錄發音，讓他們帶回去好好的練習，果真發音漸入佳境。

國片《阿虎》是鄭進一的兒子鄭倫境首部執導的電影，以「孝道」作為精神主軸，講述一個台東少年因為環境的困苦而步上兄弟之路，後來因為母親生病，孝順的他站上了寒單爺的神轎上，撐過漫長的炮炸盼能延長母親的壽命，是一部愛與義氣的故事，預計2018年上映。

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