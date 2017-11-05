（專訪）中國再伸黑手 金馬導演失教職

〔記者許世穎／專訪〕中國流亡導演應亮2012年因作品《我還有話要說》題材敏感，遭上海政府起訴，自此流亡香港。他昨透露原本任教的學校，因為有親中的校董，也不讓他教書了，感嘆「在意料之內，香港越來越糟糕」。提到台灣他大讚無私：「很值得感謝。」 導演應亮專訪。（記者陳奕全攝）

應亮以流亡香港的生命經驗，譜寫出此次高雄電影節「高雄拍」短片的《媽媽的口供》，描述一段母女間的動人情事，卑微的叩問了兩岸三地的政治情勢。昨被問到三地比較，直言：「中國是個監獄，裡面的人用非常大的代價保留卑微的事情，這是一個悲劇，幾代人都是一樣的。」 應亮作品《媽媽的口供》以一段母女間的動人情事，暗喻兩岸三地的政治情勢。（高雄電影節提供）

至於現居的香港，應亮說：「越來越像中國，但依舊保有他的價值，那份正義感、天真地捍衛正義的願望，但是很岌岌可危。」他說台灣因為有地理優勢，因此有緩衝，「很偉大無私，值得感謝，幫助了集中營裡的人實現了卑微的願望」。他說流亡的朋友把台灣當成和父母見面的地方，但也感嘆多數人還不知道這片土地的偉大，「也是有失去的危險」。

導演應亮專訪。（記者陳奕全攝）應亮去年憑《九月二十八日‧晴》獲得第53屆金馬獎最佳劇情短片，本月底正逢金馬54，他也提到今年台灣片比較強，香港較可惜，中國則有些無奈，更說金馬對於獨立電影的關注讓他相當感動。他的新作趕不上今年報名，瞄準明年金馬，「金馬像是中國獨立電影的流亡地，像在我的作品中也有中國獨立電影的遺物」。

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