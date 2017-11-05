柯以柔婚變5日首發文 「我的家庭做了不好示範」

柯以柔（左）和郭宗坤（右）婚姻觸礁，昨天她首度在臉書發文。（資料照，泰迪星娛樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕柯以柔廚師老公郭宗坤近日爆出和自家餐廳女員工Moe搞不倫，6年婚姻岌岌可危，婚變風波邁入第5天，昨深夜柯以柔首度在臉書回應此事，表示：「身為一個公眾人物，我的家庭做了不好的示範，浪費許多社會資源，真的非常抱歉！」她還以「郭先生」來稱呼郭宗坤，透露目前為止都沒有跟老公聯絡。

柯以柔說，全天下沒有一個女人，希望這樣的家務事血淋淋的攤在陽光下被大家討論，所以請大家原諒她無法在第一時間站出來回應任何事，「因為身為三個小孩的媽媽，現階段我只想到要如何冷靜的面對孩子並保護他們，把對三個孩子的傷害降到最低！」

提到婚姻關係，她表示：「婚姻真的是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧。這段時間我和郭先生雙方關係的相處上，我也有需要省思和檢討的地方。」也說未來自己會繼續努力，看得出她身為人母，為了最愛的家人必須堅強起來，惹許多粉絲心疼不已，紛紛留言為她打氣。 柯以柔和郭宗坤婚姻觸礁，昨天她首度在臉書發文。（翻攝自柯以柔臉書）

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