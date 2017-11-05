酷炫免費玩 三星全球巡迴科技屋快閃到高雄

三星Galaxy Studio全球巡迴體驗館快閃來台1個月，進駐高雄大魯閣草衙道。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕三星全球巡迴體驗館「Galaxy Studio探索星世界」快閃來台1個月，進駐高雄大魯閣草衙道，免費參觀！

來到Gear VR 4D電影院，可體驗化身星際特攻，在太空船裡擊落敵人。（記者吳佩樺攝）三星Galaxy Studio體驗館先前已在紐約、倫敦、雪梨、香港等城市巡迴，瞄準中南部也具高消費能力，此次特別選在高雄設點。該體驗館主打集結高科技的互動體驗，例如4D電影院，坐在體感椅戴上VR眼鏡，就能在太空船裡擊落敵人；手機畫好自拍照，把手機放在水中，照片就會浮在水面上，十分有趣；還有健身自行車裝置，能和朋友一起連線對戰，同時監測心率。

即日起至12月10日可前往體驗，民眾現場拍照打卡上傳Facebook，貼文設定公開，就有機會獲得南韓雙人來回機票和Note 8手機一支。 手拿Gear 360相機走進圓柱型空間，當音樂開始時可自行調整雪花球速度，拍出猶如置身雪世界般的唯美場景。（記者吳佩樺攝） 能和朋友連線對戰誰是自行車好友，同時能監測心率。（記者吳佩樺攝）

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