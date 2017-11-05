為出唱片休學忤逆父母 男歌手回想過往超懊悔
2017/11/05 08:17
品冠接受《改變的起點》專訪。（中視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「情歌暖男」品冠日前發行《孩子別忘了我》單曲，歌中嘗試唱出父母的心聲，在接受中視《改變的起點》專訪時，他感性表示，一看到這首歌的歌詞時，腦中立刻浮現兒時與父母的畫面，他說：「我真的沒騙你，我一唱第一句的時候，就覺得全身的毛孔都是張大的。」
品冠接受《改變的起點》專訪。（中視提供）目前擁有一子一女的品冠，自從當了爸爸之後，開始會寫一些給孩子的歌曲，歌詞內容充滿溫馨與愛，當錄製《孩子別忘了我》則是讓他重新思考自己與父母的關係，他透露：「開車聽這首歌時，就是邊開車邊掉淚，因為它裡面的每一句歌詞，真的是在說我父母的一個心情！」尤其當中一段「孩子別忘了我，如果還愛我，你還能陪我幾次日出日落」，更讓他憶起大三時，因為想出唱片，但父母卻希望他至少完成大學學業，讓當年的他忍不住重話回嗆：「我的未來我負責，未來得失成敗，是我自己要擔。」現在想起來仍是十分後悔。
品冠接受《改變的起點》專訪。（中視提供）品冠也曾有低潮時期，2004年面對唱片銷售低迷，他選擇換跑道去拍戲，卻不小心摔傷骨折，後來又因骨頭長歪，不得不打掉重接，讓他身心俱疲，在極差的狀態下，選擇回到大馬老家休息，不過也就是這段日子，讓他與父母親度過一段溫暖的時光，品冠說：「現在的我更懂得父母親需要的東西，他們要的並不是每次回去買一些禮物或是塞錢，要的就是一種噓寒問暖，哪怕是你閒話家常跟他們分享任何一些事情。」目前定居在台北的品冠說，現在只要有任何在家鄉的演出機會，他都不會放過，就是為了多些時間回去多陪父母。
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