女星力甩惡女形象 當志工卻漂白失敗
2017/11/05 07:47
朱蕾安任兒童說故事義工。（年代經紀提供）〔記者吳志偉／台北報導〕朱蕾安去年因演出《加油！美玲》惡女形象深植人心，經過近1年的沉潛，最近她在臉書上開心地秀出自己努力半年多才拿到的「市圖志工證」，也同時因為這份努力被肯定，而意外接下兒童節目的主持，朱蕾安笑說：「這真的是意外的收獲，去年因為拍完《加油！美玲》後，想說好好休息一陣子，於是常常到市圖去借書看書，有一天在還書的空檔，看到正在招募兒童說故事義工，我覺得還滿有趣的所以就報名了。」
朱蕾安任兒童說故事義工。（年代經紀提供）朱蕾安笑說，雖然是志工，但資格跟受訓過程卻是一點都不馬虎的，除了必須上滿90個小時的培訓課程並考試之外，並且還得通過30小時的實習課程，才能夠拿到志工的資格，對於這個得來不易的「身分」，她得意的說：「我現在可是名副其實的孩子王呢！」
朱蕾安任兒童說故事義工，開心地秀出努力半年多才拿到的「市圖志工證」。（年代經紀提供）來聽故事的孩子年齡層在5至12歲左右，需要很多「花招」來抓住小朋友的注意力，有著不服輸個性的朱蕾安，為了說故事的課程更精彩，還去學了魔術、折汽球跟腹語，她苦笑說：「為了引起小朋友注意，我真的下了很多苦功，可是腹語真的太難了，最後還是投降。」
朱蕾安因演出《加油！美玲》惡女形象深植人心。（年代經紀提供）最近剛好電視台在重播《加油！美玲》，她劇裡兇狠的模樣會不會造成講故事上的困擾？朱蕾安笑說：「是不會啦！來的家長都很理性，但我經紀人卻笑我說『哈哈！現在竟然在重播，妳漂白失敗了啦』。」讓她哭笑不得。朱蕾安因演出《加油！美玲》惡女形象深植人心。（年代經紀提供）朱蕾安因演出《加油！美玲》惡女形象深植人心。（年代經紀提供）
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