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柯以柔沈默5天首發聲！「當媽的人沒資格倒下」超催淚

2017/11/05 07:20

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯以柔6年前帶球嫁廚師老公郭宗坤，兩人育有3名兒女，郭宗坤卻被爆出和女員工外遇一事，鬧得沸沸揚揚。事發邁入第5天，柯以柔4日晚上首度在臉書上回應此事，表明身為一個公眾人物，「我的家庭做了不好的示範，浪費許多社會資源，真的非常抱歉！」並坦言只希望把對3個孩子的傷害降到最低。

柯以柔（左）爆發婚變後，從未與老公郭宗坤（右）聯絡。（資料照，泰迪星娛樂提供）柯以柔4日在臉書上發文回應婚變傳聞，首先是謝謝外界關心，接著便表示身為一個公眾人物，「我的家庭做了不好的示範，浪費許多社會資源，真的非常抱歉！」她坦言第一時間沒有回覆任何事，主要是希望能將對3個孩子的傷害降到最低，「全天下沒有一個女人，希望這樣的家務事血淋淋的攤在陽光下被大家討論」，但她的第一考量，就是冷靜地保護孩子。

她指出「婚姻真的是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧。」承認近來自己與老公，都面臨著彼此從沒遇過的難題，在夫妻相處上，「我也有需要省思和檢討的地方。」現在只希望外界多給他們一點私人的空間及時間溝通、處理。

 

柯以柔臉書全文：

首先謝謝大家這陣子的關注，讓大家擔心了！無論是媒體上的留言、臉書私訊，還有這段時間收到來自各方關切的聲音和加油打氣，真的非常謝謝你們！

身為一個公眾人物，我的家庭做了不好的示範，浪費許多社會資源，真的非常抱歉！全天下沒有一個女人，希望這樣的家務事血淋淋的攤在陽光下被大家討論，所以請原諒我無法在第一時間站出來回應任何事，因為身為三個小孩的媽媽，現階段我只想到要如何冷靜的面對孩子並保護他們，把對三個孩子的傷害降到最低！

婚姻真的是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧。這段時間我和郭先生雙方關係的相處上，我也有需要省思和檢討的地方。現階段，我們都面臨著自己沒有遇過的難題，所以懇請媒體朋友們，給我們多一點私人空間和時間去溝通處理。

這段時間我沒有接受任何媒體電訪，也沒有正面回應任何決定，截至目前為止和郭先生也沒有聯絡。人都會陷入事件的情緒中，而衝動說出傷人的話，或做出不理性的決定，這不是我樂見的！做為一個女兒，我已經讓爸媽擔心了；做為三個孩子的母親，我只能堅強面對，因為當媽媽的人沒有資格倒下！為了我的爸媽，我的三個寶貝，未來我會更加努力。再次懇請大家給我時間好好思考接下來的路！

以後關於這件事，我不會再做出任何回應。

很抱歉讓大家擔心了，也再次感謝大家的關心！！

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