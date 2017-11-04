（影音）〈刣雞蔡仔〉得首獎 陳東海：寫社會問題，希望更多人看到

〔記者凌美雪／台北報導〕1962年次的陳東海，現於國中國文科任教，平常把寫作當興趣，多於生活中取材且十分關注社會人文議題，他說，〈刣雞蔡仔〉最初是因在市場看到禁止屠宰生禽的公告，他心想，那些以此為業的人怎麼辦？便開始試著從各方面了解他們的問題，並寫成文章，小說主角「蔡仔」則以當兵時一個本業即是「殺雞」的同儕為原型，沒想到寫好之後老婆嫌小說裡的用語太粗俗。 第十三屆林榮三文學獎，小說獎首獎陳東海。（記者趙世勳攝）

當時陳東海也正思索著〈刣雞蔡仔〉用國語文書寫，有很多氣味寫不到位，所以試著把多數內容改寫成台語的小說，而且「有稍微內斂一些」。

不過，語言只是小說呈現的形式，陳東海認為〈刣雞蔡仔〉這次能獲得首獎，對他而言最重要的意義是，那些藏在社會裡受到不平待遇的人的故事，可因此讓更多人看見，「因為這篇小說不是為我自己寫的」。

陳東海的創作不拘泥於語言，但多聚焦當下社會特別需要受關注的議題，目前正著手進行的新作品，則以「同居」主題探討年輕人的男女關係。

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