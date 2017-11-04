喜劇咖《副校長》出怪招 戲外自豪不靠耍賤

〔記者許世穎／台北－美國連線報導〕HBO喜劇影集《副校長的逆襲》第二季即將進入尾聲，自導自演該劇的丹尼麥克布萊德在劇中為了校長之位賤招百出，戲外被問到是否也有「終極目標」？他直言從小就想拍電影，「現在已經成真了！」但若是總統或是超級英雄會如何抉擇，他笑說「那當然是超級英雄，那比總統有趣多了！」 丹尼麥克布萊德在《副校長的逆襲》飾演賤招百出的副校長。（HBO提供）

丹尼麥克布萊德在劇中翰與瓦頓戈金斯分飾2位副校長，在爭奪校長空缺的過程，互相破壞彼此的機會。他受訪時透露，整個劇宛如將君權鬥爭放入校園，「我希望我的人生像那一樣有趣！但幸運的我都不用出賤招來達成目標」。 丹尼麥克布萊德能編能導能演，三者分不出偏好。（HBO提供）

才華洋溢的他能編能導能演，坦言當初會演戲是個意外，但樂在其中，現在3個工作都愛。《副校長的逆襲》第2季完結篇11月13日上午10點30分於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間11點30分再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

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