日性感男神蓄鬍襲港都打片 一心想嗑滷肉飯

〔記者羅子欣／高雄報導〕日本男星齋藤工以日劇《晝顏》站穩性感男神地位，他演而優則導，以導演「齊藤工」身分首度執導長片《多桑不在家》，今出席高雄電影節受訪表示，來台前就對高雄做了不少功課，除了想去駁二藝術特區瞧瞧，昨抵台的時候有去吃牛肉麵、火鍋，但還沒吃到想吃很久的滷肉飯，直說這次一定要吃到，還開玩笑說：「我知道雄影就是一個會用美食控制來賓的影展，已經在想如何再來了！」 性感男神齋藤工以導演「齊藤工」身分出席高雄電影節。（記者羅子欣攝）

齊藤工這次一甩性感氣息，走知性路線，以一身黑衣黑褲黑帽亮相，問到為何這樣穿搭？他說：「我覺得導演是比較幕後的角色，穿搭也應該低調一點。」至於令人好奇的蓄鬍，他則笑答，去參加國外影展時，很常被外國人當成小孩，連買香菸都被問成年了沒？沒人相信他已經36歲，因此決定蓄鬍讓自己看起來穩重一點，但回日本以後就會剃掉。 齊藤工（左）執導長片處男作《多桑不在家》因演員放鴿子，自己代打上陣演出。（高雄電影節提供） 《多桑不在家》找來實力派男星高橋一生與Lily Franky演出分別13年，感情疏離的父子。（高雄電影節提供）

《多桑不在家》是他首部執導的長片，本來想專注於導演，沒想到一名演員臨陣脫逃，他不得已代打上陣演大哥角色，但他忍不住說：「很痛苦！」因為有幾場葬禮戲他的設定是讓演員們即興發揮，有些超級搞笑的台詞和動作，他必須盡全力憋笑，直呼：「真的是苦行！」因此他大讚一旁的高橋一生、松崗茉優非常專業，沒像他一樣忍不住偷笑，自嘲：「其實好幾幕都是因為拍到我偷笑而剪掉了。」

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