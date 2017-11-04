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首頁 > 婉君推

（影音）歌聲慰八仙塵暴傷患 范范逼哭小巨蛋所有人

2017/11/04 22:23

〔記者翁子涵／台北報導〕「范范」范瑋琪暌違四年今攻蛋，以「在幸福的路上」為名開唱，演唱《可不可以不勇敢》、《那些花兒》、《是非題》等經典暖歌，惹來全場大合唱，氣氛動人，她也號召歌迷玩起「kiss cam」，把鏡頭對準情侶來個甜蜜之吻，最後老公陳建州也出現在銀幕上，手比愛心又用唇語告白「I love you」，肉麻破表。范瑋琪演唱會，范瑋琪擁抱八仙塵爆傷患林佩璇。（記者潘少棠攝）

范范這次開唱，榮總兒童癌症病房的孩童，及八仙塵暴傷患林佩璇，她哽咽說到：「身為一個歌手、母親，這些孩子對生命的態度讓我獲得非常多，他們家人的付出也詮釋了愛這個字，讓我重新面對人生態度」，演唱《自己》尾聲時，她也蹲下對著林佩璇清唱，接著獻上大擁抱，畫面令人動容，讓全場都紅了眼眶。范瑋琪演唱會，范瑋琪與八仙塵爆傷患林佩璇。（記者潘少棠攝）范瑋琪演唱會。（記者潘少棠攝）

范范最後也來個出奇不易，驚喜現身在雪花型的小吊台，一連飆唱《就是你》、《哲學家》等歌，她開心笑喊：「我演唱會現在才開始好不好！」讓現場氣氛嗨到最高點，演唱會也在10時07分結束，相當準時。

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