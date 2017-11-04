香港影后首次演台片 爆台灣「唯一的缺點」是...
2017/11/04 22:05
〔記者羅子欣／高雄報導〕香港金像獎影后鮑起靜首度演出台灣電影《生生》，今與導演安邦、小演員吳至璿一同出席高雄電影節，受訪時大讚台灣太美好，處處美景、美食，像是天堂一樣，唯一缺點是「美食好吃的過份」讓她胖好幾公斤；她也猛誇安邦劇本寫得好，透露一讀完劇本就決定演出，從很早以前就開始看台灣電影，卻出道了超過50年才第一次演，直呼：「太晚演台灣電影了！」香港影后鮑起靜（左起）今和小演員吳至璿、導演安邦一同出席高雄電影節。（記者羅子欣攝）
鮑起靜在片中飾演生命將盡的網紅「莉莉奶奶」，每天直播耍寶逗樂別人，但歡樂的背後卻潛藏她拒絕化療、任性宣告要活過100天的行動，在此期間她認識了小男孩「生生」，兩人展開一段溫暖而動人的忘年友情；她也發揮影后實力，收放自如又帶有庶民氣息的自然演技，感染世界首映現場400位觀眾又哭又笑。香港影后鮑起靜今出席高雄電影節，宣傳首次演出的台片《生生》。（記者羅子欣攝）
不過，鮑起靜坦言「莉莉奶奶」太樂觀了，若換成自己得知壽命將至，可能無法這麼正向，但安邦卻讚她是一個「充滿愛的演員」，演了37年媽媽，私底下也像大家的媽媽，很照顧周圍的工作人員，全劇組每天都可以吃到她準備的下午茶，開工時更送給每人一個開工紅包，慰勞大家辛苦。鮑起靜在《生生》中飾演壽命將盡的「莉莉奶奶」。（高雄電影節提供）鮑起靜（右）在《生生》中和童星吳至璿（左）牽起一段動人的忘年友情。（高雄電影節提供）
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