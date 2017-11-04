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（影音）第十三屆林榮三文學獎 得獎名單

2017/11/04 21:43

〔自由副刊〕第十三屆林榮三文學獎，自7月1日開始收件，至7月31日止，共收到1966件作品。經初、複、決審委員謹慎討論與評選，於11月4日舉行頒獎典禮。典禮由主持人郭強生開場，在萊茵室內樂團的樂音中，揭曉各獎項。第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮。（記者趙世勳攝）

【短篇小說獎】

首獎　陳東海〈刣雞蔡仔〉

二獎　游玫琦〈淡淡的，三月天〉

三獎　解昆樺〈拳縫糾結的玫瑰〉

佳作　葉　琮〈第二次青春〉

佳作　羅曉盈〈手煞車〉

【新詩獎】

首獎　曹馭博〈與蒂蒂復健一日〉

二獎　然　靈〈投手之丘〉

三獎　李依亭〈雨中走路〉

佳作　吳建樑〈眾聲絮語〉

佳作　許芳綺〈小蟻〉

【散文獎】

首獎　楊莉敏〈不散〉

二獎　游善鈞〈男人的手肘〉

三獎　馮孟婕〈安島島民之死〉

佳作　崔舜華〈神在〉

佳作　沈信宏〈玫瑰之夜〉

【小品文獎】

王書緋〈青果之累〉

李家棟〈腹語〉

沈信宏〈不滿〉

徐禎苓〈蝦趴〉

許勝雲〈沉默〉

陳建嘉〈快死了〉

陳彥誌〈掉藥 〉

陳翔羚〈業務員小戴〉

黃志聰〈棋盤格子〉

薩　芙〈雪地來的毛孩子〉

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