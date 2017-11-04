（影音）第十三屆林榮三文學獎 得獎名單
2017/11/04 21:43
〔自由副刊〕第十三屆林榮三文學獎，自7月1日開始收件，至7月31日止，共收到1966件作品。經初、複、決審委員謹慎討論與評選，於11月4日舉行頒獎典禮。典禮由主持人郭強生開場，在萊茵室內樂團的樂音中，揭曉各獎項。第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮。（記者趙世勳攝）
【短篇小說獎】
首獎 陳東海〈刣雞蔡仔〉
二獎 游玫琦〈淡淡的，三月天〉
三獎 解昆樺〈拳縫糾結的玫瑰〉
佳作 葉 琮〈第二次青春〉
佳作 羅曉盈〈手煞車〉
【新詩獎】
首獎 曹馭博〈與蒂蒂復健一日〉
二獎 然 靈〈投手之丘〉
三獎 李依亭〈雨中走路〉
佳作 吳建樑〈眾聲絮語〉
佳作 許芳綺〈小蟻〉
【散文獎】
首獎 楊莉敏〈不散〉
二獎 游善鈞〈男人的手肘〉
三獎 馮孟婕〈安島島民之死〉
佳作 崔舜華〈神在〉
佳作 沈信宏〈玫瑰之夜〉
【小品文獎】
王書緋〈青果之累〉
李家棟〈腹語〉
沈信宏〈不滿〉
徐禎苓〈蝦趴〉
許勝雲〈沉默〉
陳建嘉〈快死了〉
陳彥誌〈掉藥 〉
陳翔羚〈業務員小戴〉
黃志聰〈棋盤格子〉
薩 芙〈雪地來的毛孩子〉
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