（影音）第十三屆林榮三文學獎頒獎 台語文寫作獲短篇小說首獎

〔記者凌美雪／台北報導〕第十三屆林榮三文學獎今天頒獎，短篇小說組首獎首見台語文寫作的作品，由第一次得獎的陳東海，以充滿台灣本土人文關懷的〈刣雞蔡仔〉摘桂冠； 新詩首獎由曹馭博寫親情的〈與蒂蒂復健一日〉獲得； 散文獎則是楊莉敏以〈不散〉獲首獎。

作家郭強生自第二屆開始擔任頒獎典禮主持人，他說，近幾年國內許多大型文學獎紛紛停辦，林榮三文學獎不只堅持續辦，以這麼多年來的累積讓人看出文學的價值，非常感人的是，所有得獎作品都會印成書籍且免費贈送，讓人分享閱讀這些文學之美。 第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，林榮三文化公益基金會董事長林張素娥（左）頒獎給小說獎首獎得主陳東海（右）。（記者趙世勳攝）

◎三階段評審機制嚴謹 競爭激烈得獎不易

林榮三文學獎小說首獎獎金五十萬元，是國內目前單篇作品獎金最高的文學獎項。且因初、複、決審都經嚴謹會議建立了最高的公信力，參賽踴躍，得獎作家也都備受注目。自開辦至今，前五名共有三百二十七位得獎者，其中有已富文名且一路寫來卓然成家者，像李進文，甘耀明，蔡逸君，王盛弘，也有作品改拍成電影的，像劉梓潔，楊富閔。

主辦單位林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬表示，自七月底收件截止，到八月送評審閱讀，至今走過兩個多月，「從第一屆開始我們就非常重視初、複、決審的過程，很少看到初審還要開會的。」郭強生表示，自己也是決審評審之一，「會議過程時常激烈到要吵評審的程序」，從頒獎典禮播放的投影片側錄，也可看到評審過程，唇槍舌戰的情況。

散文評審阿盛則自爆「我最欣賞的作品落選了」，阿盛說，我們幾位評審都有不同的意見，這麼多作品經過初複決審出來，要從不同的意見裡取得共識，有時真的是「你不清楚我的明白」。評審李有成則說，每一次評審都非常嚴肅而緊張，中間有不少討論，有些能取得共識，有些必須透過投票。 第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，小說獎評審李有成。（記者趙世勳攝）

◎期勉創作者繼續加油 為台灣文學留下遺產

為舒緩等待公布首獎的緊張氣氛，郭強生特別自己選了白話文十大金句於現場分享，第一就是「如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦」（大家一起加油之意）。其他如「愛拼才會贏」（未得獎者再接再厲）；「喔，你也在這裡！」（期待日後再於頒獎現場相見時說，「喔，你又在這裡！」）；「你不清楚我的明白」是評審意見相左時的心情；以及「賤人就是矯情」（最容易被用在評文學時）等。

本屆參賽共一千九百六十六件，要從其中脫穎而出進入前五名本來就不容易，不僅參賽者緊張，公布小說首獎名單的去年得主蕭均毅也緊張得不得了，郭強生一邊安撫他不要緊張，一邊自己加碼說，「等一下公布就是50萬與20萬的差別。」所以分別給兩位台上的一、二名都有簡短分享心情的機會。

游玫琦說她第二次到頒獎現場，沒想到可以撐到最後一刻；第一次入選前五名的陳東海則說，「其實今天得什麼獎都很不容易。」但在最後揭曉首獎是陳東海時，他因為太高興，反而說自己腦子一片空白，只說，「早上我女兒跟我說，我能拿第一名，我說，能到這裡來就很高興了。」

希望所有新手跟老手都可以有競爭的舞台，也期許得獎者繼續寫更多好作品榮耀我林榮三文學獎。蔡素芬說，在價值觀比較金錢的時代，文學比較能進入人們的心，後人也可以從你們的作品知道我們的時代。評審李有成則期勉得獎者繼續創作，為台灣文學留下更多遺產。

完整得獎名單請點這裡 第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，散文．小品文獎評審阿盛。（記者趙世勳攝） 第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，小說首獎陳東海（左起）、林榮三文化公益基金會董事長林張素娥、散文首獎楊莉敏、新詩首獎曹馭博。（記者趙世勳攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。