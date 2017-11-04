（影音）范范攻蛋驚爆小S「身無分文」 秒被萬名粉絲這樣打臉
2017/11/04 20:49
〔記者翁子涵／台北報導〕「范范」范瑋琪「在幸福的路上」世界巡迴演唱會，一路從北京、濟南、美國、加拿大等地演出，今晚終於唱回小巨蛋，前一晚她還特地住飯店進入備戰狀態。擁有好人緣的她，除了老公陳建州和雙胞胎兒飛飛、翔翔都到場外，好友小S、曾之喬、小樂、彭佳慧、容嘉、Jason、瑤瑤等人都現身力挺，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴也如旋風般快步入場，場面盛大又熱鬧。范瑋琪演唱會。（記者潘少棠攝）范瑋琪演唱會。（記者潘少棠攝）
范范暌違4年在台開唱，開場卻因技術問題導致屏幕畫面微出包，不過她一連獻唱《在幸福的路上》、《我們的紀念》、《啟程》等療癒情歌，讓氣氛瞬間充斥幸福泡泡；隨後也播出小S穿細肩帶黑洋裝、跳現代舞的影片，性感模樣惹來全場尖叫聲連連，范范搞笑說：「她真的是身無分文，啊！是分文未取，二話不說直接幫忙」，粉絲則吶喊「她（指小S）很有錢」，讓范范笑虧：「對，她經常做慈善，大家有需要可以找她」，笑翻全場，接著又cue坐在觀眾席的小S，甜蜜告白「我愛妳」。范瑋琪演唱會。（記者潘少棠攝）
范范坦言自己是緊張大師，對於唱歌很OK，但要站在舞台上獨自說話卻不太在行，為此還跟身為主持人的老公陳建州小吵架，最後她決定背稿，「反正是我開演唱會，一人做事一人當」，陳建州則幼稚回：「小叮（范范小名）做事小叮噹」，讓她瞬間哭笑不得。范瑋琪演唱會，小S。（記者潘少棠攝）范瑋琪演唱會，詹皓晴、詹詠然。（記者潘少棠攝）范瑋琪演唱會，陳建洲。（記者潘少棠攝）
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