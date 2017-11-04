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曾之喬殺青不捨爆哭 曦力夫婦最終回大放閃

2017/11/04 20:37

〔記者吳志偉／台北報導〕「喬喬」曾之喬、「王子」邱勝翊主演的中視、東森《稍息立正我愛你》明日（11/5）完結篇，全劇組及演員們都依依不捨，於是便集合參加直播陪伴觀眾。「曦力夫婦」曾之喬與王子在最後一集大肆放閃。（東森提供）

王子感性地說：「因為從開拍到播出完結，已經有一年的時間，我們一起經歷了很多，真的是很長久的感情。我拍了大概有三十幾部戲，對這部戲的感情真的特別不一樣。」曾之喬也表示，聽到戲要結束了覺得很感傷，「因為這是我從看到劇本就很喜歡的一部戲，覺得自己很幸運可以碰到這麼好的戲跟劇組。」兩人也不忘感謝觀眾一路以來的陪伴。曾之喬因不捨結束，殺青戲真情流露爆哭。（東森提供）

回想殺青當天的煙火戲，曾之喬說：「這場哭戲跟感情戲真的超好拍，因為真的太捨不得了，所以我是完全放任自己的情緒爆哭。」王子也說因為太捨不得結束，所以他和曾之喬才會訂做筆記本送給劇組所有人，當拍完殺青戲後送曾之喬回家時，還又聊了兩個小時才分開，可見劇組與演員間的好感情。「曦力夫婦」曾之喬與王子在最後一集大肆放閃。（東森提供）

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