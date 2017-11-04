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愛男愛女？萌系國民男友張軒睿為女友打造客制耶誕禮

2017/11/04 20:24

〔記者馮亦寧／台北報導〕新生代萌系國民男友張軒睿最近行程滿檔，在八大《我的男孩》殺青時大爆：「我愛男孩」的他，竟然開始打造女友耶誕禮，而且還是客製化的，到底愛男還愛女？萌系國民男友張軒睿。（Swatch提供）

以《狼王子》一砲而紅的張軒睿，在《我的男孩》殺青時，一時口誤，說成「我愛男孩」讓人全身冒冷汗。所以這次在準備耶誕禮的時候，他發誓自己不能再出包，不然誤會真的大了！

張軒睿說：「因為送禮都是送給自己身邊最親近的人，總是希望挑特別的，不會跟別人一樣的。」所以他今年別準備了Swatch X You的耶誕訂製系列，可以設計與眾不同禮物，而且設計本身也很有耶誕氣氛，再透過小配件，收到的人一定會樂翻。張軒睿喜歡送人家特別且具紀念性的禮物。（Swatch提供）

張軒睿也希望收到他禮物的人能夠好好保存，如果是他自己收到這樣的禮物呢？張軒睿露出又萌又帥的笑容說：我會覺得送禮的人很在乎我，會好好保存。張軒睿先前把《我的男孩》說成「我愛男孩」真的超囧。（Swatch提供）

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