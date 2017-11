媽媽遭竊Don’t Care 小龍女只關心女友生日

吳卓林(右)與Andi甜蜜放閃。(翻攝自Andi IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕港星吳綺莉上週遭竊,她與成龍所生的「小龍女」吳卓林雖然說自己曾回北角公寓拿些東西,但絕沒有偷竊。媽媽家遭竊吳卓林不關心,忙著在社群網站曬恩愛。

失竊案爆發後,吳卓林跟外籍女友Andi心情似乎沒有受到影響,她們還一起到超市買冰,今(4)日是Andi的30歲生日,Andi在IG上頭貼了照片祝自己生日快樂。

吳卓林外籍女友Andi貼出照片祝自己生日快樂。(翻攝自Andi IG)

Andi貼了一張自己拎著娃娃的照片,寫著:「Happy birthday to me~I live in the sea, I eat the small fishies and the big ones eat me~ 30 years old today!!(祝我生日快樂,我活在海洋裡,我吃小魚而大魚吃掉我,今天30歲囉。)」

吳卓林的留言寫著「Wuv u」。(翻攝自Andi IG)在底下眾多留言當中,赫然發現吳卓林也在下頭跟著留言,還明明白白寫著「Wuv u(愛你)」狂放閃曬恩愛,還沒忘記加上心心符號。

