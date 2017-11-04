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媽媽遭竊Don’t Care 小龍女只關心女友生日

2017/11/04 19:58

吳卓林（右）與Andi甜蜜放閃。（翻攝自Andi IG）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星吳綺莉上週遭竊，她與成龍所生的「小龍女」吳卓林雖然說自己曾回北角公寓拿些東西，但絕沒有偷竊。媽媽家遭竊吳卓林不關心，忙著在社群網站曬恩愛。

失竊案爆發後，吳卓林跟外籍女友Andi心情似乎沒有受到影響，她們還一起到超市買冰，今（4）日是Andi的30歲生日，Andi在IG上頭貼了照片祝自己生日快樂。

吳卓林外籍女友Andi貼出照片祝自己生日快樂。（翻攝自Andi IG）
Andi貼了一張自己拎著娃娃的照片，寫著：「Happy birthday to me~I live in the sea, I eat the small fishies and the big ones eat me~ 30 years old today!!（祝我生日快樂，我活在海洋裡，我吃小魚而大魚吃掉我，今天30歲囉。）」

吳卓林的留言寫著「Wuv u」。（翻攝自Andi IG）在底下眾多留言當中，赫然發現吳卓林也在下頭跟著留言，還明明白白寫著「Wuv u（愛你）」狂放閃曬恩愛，還沒忘記加上心心符號。

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