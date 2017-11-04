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鄭清文告別式11月25日 女兒：希望大家開開心心來

2017/11/04 19:16

〔記者凌美雪／台北報導〕鄭清文女兒鄭谷苑證實，鄭清文於今天中午前往三總進行例行的腰部復健後，因急性心肌梗塞，於12時40分病逝。羅北安（左起）、吳念真、鄭清文。（資料照，記者凌美雪攝）

喪禮將採傳統佛教儀式，於今晚移送到第一殯儀館，告別式則訂於11月25日，下午1時開始家祭，鄭谷苑說，「爸爸生前不喜歡形式化或儀式性的事，但他很重感情，所以，如果有朋友想來送他，也希望大家能開開心心地來送他。」

鄭谷苑也轉述稍早前吳念真得知鄭清文驟逝，有致電給她，並告訴她，「沒有痛苦地走，不是壞事。」吳念真說，《清明時節》巡演剛結束，鄭清文回到祖墳了。鄭谷苑說，父親生前曾交代，因為他出生於新莊，所以告別式結束火化後也將把骨灰置厝於新莊丹鳳的祖墳。

鄭谷苑表示，鄭清文的一生，有三件重要的事，其一是一輩子只在同一家銀行工作，升遷都極為順利，直到退休。其二是，鄭清文很愛家庭，每逢任何大小特別的日子，都有「阿公」請大家吃飯，「他很愛我們，我們也很愛他。他一生沒有什麼後悔的事，是個個性很可愛的人。」

第三件事或許有一點點小遺憾，「他昨天才說，還有20個故事還沒有寫呢！」他總是慶幸自己年紀這麼大還能持續寫作，且永遠保持著好奇心，真心誠意地學習新的事物，直到最後一刻。

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