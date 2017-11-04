（影音）鄭允浩退伍首部作品被大媽質疑「晚上不行」

鄭允浩（下）與景收真主演新劇《愛情中毒》。（CHOCO TV提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕由南韓團體「東方神起」成員鄭允浩與京收真主演的韓劇《Melo Holic愛情中毒》，是鄭允浩退伍後的最新作品，之前他也在《Go Back夫婦》中客串表現不俗。

CHOCO TV跟播韓劇《Melo Holic愛情中毒》在鄭允浩退伍之後，便積極投入拍攝工作，展現出十足的信心與野心。雖然先前他在《Go Back夫婦》中客串搭訕女主角的角色，但是新劇的表現更讓人期待。

「東方神起」成員鄭允浩退伍後首部作品登場。（CHOCO TV提供）《Melo Holic愛情中毒》改編自同名人氣網路漫畫，鄭允浩飾演的男主角劉恩浩。在最新預告片當中，他因為告白失敗，被罵「不懂女人心」，也因為被不知名人士襲擊，讓他意外獲得讀心術能力，可以聽到別人的心聲！

在片裡面帶著瘦弱身體的鄭允浩，竟然還被不認識的大媽質疑「晚上行不行啊？」外表帥氣、在學校又是風雲人物的男主角劉恩浩，雖然受到許多女生喜愛，卻大方表示：「我，絕對不談戀愛。」

鄭允浩（左）是不願意談戀愛的讀心術者，景收真則扮演雙重人格不能戀愛女人。（CHOCO TV提供）女主角韓藝莉（景收真飾）在劇中則具有雙重人格，不但是純樸女大學生也是火辣性感女，只要有人愛上自己，雙重人格就會出現，成為一個「不能談戀愛的女生」，劇中景收真還挑戰知名卡通「美少女戰士」造型。

影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。

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