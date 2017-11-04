（影音）獅派霸氣蕭敬騰 愛美是必須的！
2017/11/04 19:13
蕭敬騰正展開不同音樂元素的跨界突破。（《MilkX》提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕首次登上《MilkX》封面的蕭敬騰一出手就讓人印象深刻，不同於過往悠然的獅派風格，這次他一次就拍了剛、柔兩大風格的四款封面。
這次在《MilkX》的封面，柔美版本蕭敬騰完美詮釋Chanel 2018早春系列女裝，展現出他對服裝駕馭能力；暗黑版本則換上Y-3的剛毅俐落，呈現出蕭敬騰熱中運動場的高端街頭率性。蕭敬騰很想挑戰反派角色。（《MilkX》提供）
十年之間，蕭敬騰從一個人到組成獅子合唱團，這位獅王如何看待十年之後的自己，他坦然一笑：「那時候一定是被大家嫌棄的老藝人了。希望那時候醫美跟保養品會更加健全，現在這世代汰舊換新的速度太快了，可能在零點幾秒之內看了一眼，覺得不喜歡你的外表，就再也不會回來多看一眼，所以一定要永遠保持在最佳狀態。」蕭敬騰在戲劇表現上也曾獲香港金像獎肯定。（《MilkX》提供）
蕭敬騰領軍的獅子合唱團，推出全新翻唱專輯《Replay》，希望傳遞音樂，並揹負起世代交流的期許。蕭敬騰認為：「小時候聽音樂，也不一定知道那些歌是翻唱的，都是透過自己的偶像或喜歡的音樂人所翻唱的愛歌，進而去認識那首歌的歷史和過去。這次我們想傳達的概念也是一樣，透過獅子合唱團讓新世代的朋友重新認識經典與回憶。」蕭敬騰透過歌聲及個人創作傳遞音樂。（《MilkX》提供）
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