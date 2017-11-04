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（影音）國際巨星小S領軍登封面 全家人都頂廣仲頭

2017/11/04 18:40

〔記者馮亦寧／台北報導〕人人都知道小S徐熙娣家裡有三個有趣的女娃兒，尤其是許老三，聲勢都快凌駕在小S之上，本期《Vogue》請來他們全家人一起上封面，展現另類親子互動。

在拍攝過程當中，發現小S跟女兒們的相處很微妙，既是母女、又像姐妹，可以是無話不說的朋友，也是吵吵鬧鬧的冤家。生氣的時候扳起媽媽臉孔義正嚴辭的教導，玩起來卻比孩子還鬧。徐熙娣（左二）是另類媽媽，在女兒前百無禁忌，被吐槽也照樣搞笑。（《Vogue》提供）

在這個女生軍團當中，小S就像隊長一樣，負責發號施令：「好，現在看我的表情。」當老大、老二轉頭看的時候，許老三因為站在小S肩膀後面，個子又小，乾脆一把將姊姊的頭推開，硬是湊上前看。徐熙娣（右）帶著三個女兒時尚封面初體驗，個個表現都如魚得水。（《Vogue》提供）

當小S說：「來，現在我做鬼臉，你們面無表情，接下來一起做鬼臉…」真的很有班長架子。

小S坦承：「我也很驚訝她們居然不怕鏡頭。來拍攝前我還給她們心理建設，說你們到時不要怕，攝影叔叔會教妳們怎麼做。我就很怕她們會僵硬什麼的。」

沒想到結果出乎小S意料之外，她說：「結果，老大超專業的，像個super model，老二雖然會比較拘謹害秀但有她那個年紀的甜，至於老三，根本就是如魚得水。」

大家都說許老三最像小S，但是小S說「只有愛耍寶那部分像我吧」。小S說自己小時候非常自閉，很害怕跟人相處，每次老師出題目問誰要答，小S就會開始裝忙，但是每次裝忙的人都一定會被抽到。

小S自己覺得個性跟她最像的是老二，她很害羞，可是好像又有很多話想講，她被卡在老大跟老三中間，所以講話速度很快，讓小S發現老二跟自己依樣，講話快到沒人聽得懂，讓她常常想起王偉忠跟他說的：「丫頭呀，首先妳講話要自己聽得懂妳在講什麼，才能夠當主持人。」

相關影片：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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