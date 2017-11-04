吳念真談偶像：鄭清文足古意

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團於2010年改編自鄭清文代表作《水上組曲》裡的〈清明時節〉和〈苦瓜〉成為舞台劇《清明時節》，首演就口碑賣座俱佳，今天9月第3度巡演，劇團曾特別安排編導吳念真與鄭清文公開對談，分享他們把小說搬上劇場舞台的心情。 羅北安（左起）、吳念真與《清明時節》原著小說作家鄭清文。（資料照，記者凌美雪攝）

吳念真說，鄭清文是他年輕時第一個偶像，曾經想像他一樣在銀行上班又能一邊寫小說，兼顧生活與創作。綠光在2010年推出台灣文學劇場，吳念真希望透過戲劇讓台灣的資深作家被遺忘，第一個就想到鄭清文，因為他覺得鄭清文「足古意」，吳念真說，「我知道他人很好，應該會答應。」果然一開口鄭清文就答應了。

鄭清文則說，自己的小說能變成戲劇，「很高興，也有點意外。」當時的鄭清文看起來精神還很不錯，被問到年輕時有沒有發生像小說裡的「外遇」情節時，還俏皮地說，「怎麼能告訴你！」

吳念真形容鄭清文的小說很有日本味，「很清淡，很多脈絡留給你，但空間很大。」所以有很多故事可以講。鄭清文的作品多以庶民生活出發，吳念真選擇讓大部分觀眾都能了解及感受的主題，於是，談外遇卻不評論外遇對錯的《清明時節》，成為台語劇場最動人又與觀眾親切度最高的劇作。

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