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老闆車內性騷約開房 24歲女星求救竟反被師姊威脅！

2017/11/04 18:28

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓演藝圈近期屢爆性騷擾事件！韓媒報導，24的女歌手A某6月時遭64歲的公司金姓代表於車內性騷擾，金男對她表示：「想擁有你，如果不當我的女人就會死，一起去飯店吧！」對她伸鹹豬手並施行言語暴力。然而事後A某向同公司48歲的師姊文喜玉求救，沒想到文喜玉反而恐嚇她不得張揚，被A某錄音後公開。24歲的女歌手（圖右，示意圖）遭公司代表性騷擾，事後向師姊文喜玉（圖左）求救卻反而遭到恐嚇。（翻攝自xsportnews）

根據A某公開的錄音檔顯示，文喜玉曾向A某說：「如果事情傳出去的話，家人的打擊反而更大，你想讓爸爸因此傷心嗎？」甚至恐嚇她若曝光此事，「是想丟臉嗎？」A某不堪受辱於1日向首爾南部地檢提出告訴狀，狀告文喜玉涉嫌恐嚇，金姓代表涉嫌性騷擾。

而A某的父親也怒控文喜玉，「孩子被性騷擾後告訴了文喜玉，但文喜玉卻威脅孩子不能將事情告訴任何人」，且至今仍未向他們當面道歉。而文喜玉則透過公司發聲明道歉，表示自己身為歌壇前輩，卻未能提供後輩幫助或是給予建言，感到十分抱歉。

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