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別讓生命 浪費在逝去的愛情裡

2017/11/06 06:00

〔文／羅軒〕

分手後的生活，有些女孩會一直沉溺在過去的記憶中走不出來；有些女孩心中會對小三產生「我條件哪裡不如妳」的不甘心和不服輸心態，而耿耿於懷，導致內心持續堆積著怨懟；更有一種女孩，明明內心很脆弱，卻要用一副「我沒事」、「我很好」的面具硬撐示人，於是，愈想要用力去忘記，愈忘不了。分手後的愛與恨，強烈度往往成對比，付出愈多，無法釋懷的糾結期通常也會隨之拉長。（圖／達志影像）

說穿了，其實女孩內心還是對這段已逝去的戀情充滿緬懷、眷戀和割捨不了，才會讓一個影子日夜停留在心中揮之不去，這也是分手初期最鮮明的傷痕。畢竟，愛與恨的強烈度往往是成對比的，付出愈多，無法釋懷的糾結期通常也會隨之拉長。

分手後的生活，固然會讓人覺得孤寂難耐，或者是觸景傷情，但已是過往雲煙的褪色戀情，不可能像哆啦A夢一樣，能夠透過來去自如的任意門回到過去的時光，去更改片段的情節。因此，千萬不能讓自己的心一直被過去的糾結所填充，也不要一直無限迴圈地想著自己當初若是做了甚麼樣的遷就和改變，一切的結局就會不一樣，那無異是自欺欺人。

分手讓人成長，有時甚至是人生當中一個重要的轉捩點。分手後的生活，可以讓我們從中檢視自己的不足之處，和這段感情為何會走向破碎的原因，然後在復原的過程裡一點一滴地沉澱和省思，轉化成構築未來和充實自己的動力。

與其浪費時間和生命，日日夜夜被負面的情緒和過往的陰影所牽絆，倒不如說服自己學會放下，重新規劃自己的未來定位和生活重心安排，讓自己變得堅韌和成熟。

分手後的傷痛，取決於我們怎麼去看待它，當我們選擇用敞開心胸的正向態度去面對時，就會發現自己其實沒有那麼軟弱和不堪一擊，唯有帶著勇敢，才能有柳暗花明又一村的新生機會。

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