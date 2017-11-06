（11／6～11／12）本週愛情運勢 維納斯的呢喃

〔文／占星師 娜塔〕

桃花星本週飛速地由風象天秤移往水象天蠍，由週二開始，就換水象天蠍進駐，因此本週水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）人際桃花運勢開始走強，其中以單身天蠍最搶眼，同時擁有太歲星和桃花星雙重光環，人脈與金脈幾乎都流向天蠍朋友了。 本週單身天蠍人際桃花最搶眼，人脈與金脈幾乎都流向天蠍朋友了。（圖／達志影像）

風象人（水瓶、雙子、天秤）延續前三週的旺勢，本週活動力仍強，連結異性人脈也容易，惟天秤座要注意人際背後計較與破壞聲音。

土象人（金牛、處女、山羊）的焦點是工作與金錢，惟單身金牛座常常受邀參加聯誼或聚會，是土象中人際情緣較旺的一位。

火象星座（牡羊、獅子、射手）對社交娛樂開始有倦怠感，你們尤其不喜歡背後的流言與破壞能量，可能拋下不單純或不乾脆的人際關係。

牡羊座3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊社交活動熱絡，受到歡迎，也可能業績攀升，惟客戶要求多，在合理訴求和業績成長之間將有掙扎；有伴牡羊和伴侶可能因工作忙碌，聚少離多，默契變差，當利益分配問題浮現時，就容易爭吵，無法同理對方。

金牛座4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛忙工作，也忙著排解職場密集的工作表現與人事安排，下班後的聯誼活動無預警出現，你成了社交的竉兒；有伴金牛職場客戶數量突增，和伴侶的外出或短遊攀升，透過外來的空氣和人脈，你們敞開了視野，也打開了想像空間。

雙子座5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子社交娛樂運勢暢旺，桃花發酵，惟在活動中容易發生比較、嫉妒情形，宜冷處理，避免周遭流言擴大傷害；有伴雙子和伴侶有時沒溝通好，頻頻漏接對方訊息，宜向內檢討是否活動太密集，互動關係變得粗糙而不敏感。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★★

單身巨蟹家庭恐發生不睦或有長輩生病，惟外出工作或出差都能締結好人緣，拓展視野與錢脈，宜多發揮創造力；有伴巨蟹可能因家務忙碌，當伴侶幫不上忙又想主導時，兩人易生爭執，宜自問如何付出，而不是如何主導。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子職場忙碌，嫉妒破壞的能量頻繁，乾脆拋開惱人職場，重新調整休閒空間，家成了滋養充電的地方；有伴獅子和伴侶可能臨時來一趟短遊，透過新探索得到樂趣，身心轉換能量，重新充電。

處女座8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座為開發新領域，耗費預算促成，預算超支可能賺不回來，但新成果有好外觀並打開知名度；有伴處女座的務實和伴侶的精神化，又陷入雞同鴨講的狀態，宜讓彼此去經驗生命，彼此尊重，才有事後的分享。

天秤座9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤自信心上揚，社交圈展開魅力，日前理財有道，財帛進帳豐沛，可能趁此週期採購昂貴物件自我犒賞；有伴天秤和伴侶的關係可能因姻親或朋友議題介入，易有不平衡的情緒計較，宜多傾聽對方的聲音，找到平衡。

天蠍座10/24~11/22

愛情運勢★★★★☆

單身天蠍有太歲星和桃花星雙重加持，情場或職場所向披靡，這是可以積極向外提案的週期，即使小人也傷不了你；有伴天蠍外緣暢旺，伴侶也跟著擴大視野、延伸生活觸角，可謂是伴侶以你為貴的週期。

射手座11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手熱衷社群聚會，惟近期朋友中爭吵、計較情形多，你心生倦怠，寧可把時間用於發揮創意或開發新點；有伴射手近日能量可能懸而不決，生活中難以接受新事物，與其硬要改變，不如走老路，等到內在清晰了再向前。

山羊座12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊職場中能力強、效率佳，惟你的強勢主導作風，出現被討厭或被挑戰週期，宜試著找出雙贏的合作辦法；有伴山羊和伴侶陷入緊張對峙的能量，對外求助或尋求社群好友的建議是妙方，與伴侶各執己見，只會陷入僵局。

水瓶座1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶向外動則旺，職場舞台發光發亮，案子變多，當知名度上揚，競爭的氛圍愈明顯，堅持服務品質就不怕比較；有伴水瓶和伴侶有志一同，為了共同目標必須努力創造豐富的物質收益，兩人結合的力量果然強大。

雙魚座2/19~3/20

愛情運勢★★★

單身雙魚外出桃花暢旺，能透過接觸異國文化而豐富生活，惟社群中可能與人結怨，容易受排擠，宜冷靜想對策；有伴雙魚向外伸展生活觸角，和伴侶的不協調可能降低，外來的人事學習打開了新視野，你不再執著於欠缺。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）

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