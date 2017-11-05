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＜婚姻診療室＞對婚姻感到失望 懷念舊愛後悔結婚

2017/11/05 06:00

〔文／諮商心理師 張璇〕

Ｑ：

從小我的夢想就是建立一個幸福的家庭，可是對現在這段婚姻，我真的沒有熱情了，很累、很茫然，無法打從心裡真正快樂起來。老公沒有家暴、沒有出軌，但我想離婚的念頭卻愈來愈強烈，或許是因爲他工作太忙很少關心我吧！

婚後他變得沉默寡言，不再像以前那樣很多事情和想法都會告訴我，讓我覺得我不重要，即使沒有我，他也可以過得很好。最近常想起與前男友相處的種種，感傷過去的自己太任性才會失去他，已夢到他好幾次，擔心自己會忍不住又再去找他。

我並不想傷害任何人，卻又很懷念曾經對我很好的他，愈想愈覺得自己不該結這個婚。買的東西不喜歡，可以退貨，可以送人，可以丟掉，但選錯配偶該怎麼辦？

Ａ ：

許多人跟妳一樣，認為目前的不快樂是因為嫁錯人，或因爲對婚姻失望，在寂寞中不時想起舊愛。但這些寂寞和不快樂，是否只要另一半關愛呵護就能解決？

也許有些夫妻會讓妳誤以為婚姻為他們帶來許多歡笑和滿足，不過那往往是他們在婚前就已經很懂得讓自己開心，所以婚後的快樂會加倍，憂愁會減半。其實婚姻並沒有我們想像得那麼偉大或神奇，一個不快樂的人，若想藉由婚姻變得快樂，常會徒勞無功。

快樂是一種內在的安適感和滿足感，若不斷回顧過往、沉浸在如夢的懷想中，或不斷放大現實中的不完美，人生很難繼續往前走。那些煞得住車的人，除了自制力夠、尊重婚姻和另一半，也因他們沒有為了發展婚外情而給自己太多合理化的藉口。

如果真的不想傷害伴侶，恐怕得承認和接受上一段關係早已結束了，好好回到現在的關係去面對問題，別再拖另一個人下水。

說了這麼多，不知是否能幫助妳體認到「生命伴侶並不能完全滿足我們所有需要」，以及「不論有伴與否，都要學會與寂寞共處」？目前看似障礙重重，但或許只是需要多一點耐心讓彼此更瞭解對方和感受到愛。

他有些事情不說，也許是不想讓工作壓力或其他煩惱影響到妳，並非將妳放在不重要的位置，所以，別太快放棄溝通，也請不要小看自己。每個人都有能力創造屬於自己的快樂，即使婚姻不那麼如意，生活裡還有其他美好的人事物等著妳去經歷和發掘。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）

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