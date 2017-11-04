名模辣媽飯後豪氣給高額小費 讓服務生又驚又喜

克莉絲汀泰根（左）和老公約翰傳奇是大家眼中的模範夫妻。（翻攝自chrissyteigen IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國混血辣模克莉絲汀泰根（Christine Teigen）和R&B歌手老公約翰傳奇（John Legend）結婚4年，婚後生活幸福美滿並育有一個寶貝女兒。親民出名的她，近期就有一名服務員在網上分享，克莉絲汀泰根在一次到她所服務的餐廳用餐時，飯後居然豪氣的付給她比餐點費用貴好幾倍的小費！

克莉絲汀泰根（左）和老公約翰傳奇結婚四年感情依舊甜蜜。（翻攝自chrissyteigen IG）

據《FOX 8》報導，克莉絲汀泰根10月底帶著女兒和幾位朋友，一同到俄亥俄州的Outback牛排館用餐，一行人總共的餐費是193美元（大約新台幣5754元），而在美國的小費文化大約會給餐點費用的20%當小費，但克莉絲汀泰根居然大方的付了1000美元（大約新台幣3萬元）的小費給服務員Mikayla Scott，這件驚喜的事情也讓該服務員興奮地在網路上分享，表示當下遇到明星時，原本還擔心做事會笨手笨腳，沒想到最後能獲得如此大筆的小費，使她受寵若驚大喊：「感謝主」，也開心的說會和朋友一起分享這份喜悅。 克莉絲汀泰根豪氣大方的給服務生近餐點費用五倍的小費。（翻攝自Amelia Robinson臉書）

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