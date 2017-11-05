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難道 你已經沒那麼愛他了？

2017/11/05 06:15

當初，彼此都覺得非卿不娶、非君不嫁，為何日子久了，就無法聽見對方的聲音？（圖／達志影像）〔文／侯瑞琪〕你還記得初見面時的羞澀嗎？你還記得第一次牽手的顫抖嗎？你還記得第一次放下矜持的時候嗎？你還記得互許終生時的擁有嗎？

戀人交往久了，「習慣」變成看不清對方的巨獸，「忙碌與壓力」變成了忽視對方的藉口，許多話聽不到，許多事沒有做，許多該珍藏的回憶被冷落，隨風遠逝而無以為繼。

曾經深愛的雙方，隨著「熱戀」的保鮮期過去，成了「熟悉的陌生人」，同住一個屋簷下生活，但各自專注自己的工作，沉迷自己的喜好，維繫自己的朋友，過去那段「刻骨銘心」的心靈感受與承諾，就彷彿星際塵沙，只是為了供人憑弔而存在，不願輕易被提起，也不願意用心去複習。

當自我愈來愈強烈，當忍受力愈來愈薄弱，當不同的堅持跨越了該有的尊重，衝突就像穿心利箭，刺擊著彼此的信任與愛意。讓人疑惑的是？當初，彼此不是都曾相愛嗎？當初，彼此不是都覺得非卿不娶、非君不嫁嗎？為何日子久了，就無法聽見對方的聲音？為何的日子久了，就隨意說出傷人的話語？為了一點小事就爭得臉紅耳赤，誰也不讓誰，彷彿彼此不曾相愛。

世人都說「相愛容易，相處難」，相愛需要緣分，相處需要智慧，激情總會過去，當一切歸於平淡，心中那份最初、最真的愛，更值得我們共同珍藏與回憶。

回到最初吧！回想最初為愛付出一切是多麼令人動容，回想最初的相遇是多麼難能可貴。生活中的齟齬難免，但別忘了保有心中那份最初的感動，讓心靈深處那份美好的感受，伴我們走過愛情中的風風雨雨，孕育出屬於彼此才能心領、獨享的甜蜜果實。

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