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馬雲第一部處女作功夫電影 意外讓李連杰近況曝光

2017/11/04 17:04
功夫皇帝李連杰出任中國阿里巴巴集團創辦人馬雲處女作功夫電影「功守道」監製，雖生過一場大病，但日前曝光近況，明顯比以往氣色好許多。（擷自梨視頻）功夫皇帝李連杰出任中國阿里巴巴集團創辦人馬雲處女作功夫電影「功守道」監製，雖生過一場大病，但日前曝光近況，明顯比以往氣色好許多。（擷自梨視頻）

〔即時新聞／綜合報導〕年過半百的「功夫皇帝」李連杰在2013年被診斷出罹患甲狀腺亢進，更被醫生宣告「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」，讓他感嘆「死期不遠」。而日前他受邀參加阿里巴巴創辦人馬雲的活動，睽違已久的面容又再度曝光大眾眼前，外型雖與過去不同，但談到擔任馬雲的電影處女作「功守道」監製，精神抖擻氣色比以往好很多。

綜合媒體報導，李連杰因甲狀腺亢進，服用藥物造成身體出現許多副作用，與過往拍武打電影意氣風發的模樣大相逕庭，雖電影作品已少許多，但仍常出席公益活動。

今年一月李連杰曾出席中國星電影老闆向華強老婆陳嵐的慶生會，事隔半年多，日前在「天貓雙11全球狂歡節」活動，提到馬雲8年前自寫劇本，除了一圓拍武俠片的夢與達成將太極推廣至國際的目標，今年4月，更找他當《功守道》電影的總監製。

雖李連杰外型有別於以往，改頂著大光頭在台上分享，皺紋也變多了，但講話相當有元氣。

《功守道》為阿里巴巴創始人馬雲第一部電影，馬雲本人擔綱男一，雲集李連杰、甄子丹、吳京、鄒市明等武打巨星，由袁和平、洪金寶、程小東擔任武術指導，同時，李連杰還負責監製，文章任導演。

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