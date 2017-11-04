色魔末日？ 最新性侵指控恐讓溫斯坦被捕

好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦，遭HBO影集《海濱帝國》女星帕茲德拉維爾塔（Paz de la Huerta）指控犯下性侵案，紐約警察局消息人士透露，目前的證據很有可能足以逮捕溫斯坦。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦性侵風暴不斷，HBO影集《海濱帝國》女星帕茲德拉維爾塔（Paz de la Huerta）近來控訴溫斯坦兩次強暴她，1名紐約警察局消息人士對此表示，目前的證據很有可能足以逮捕溫斯坦。

據《CNN》報導，消息人士透露，這是當局目前接到最有證據力的案子，而且符合法定時效。紐約警察局警探組長波伊恩（Robert Boyce）也說，帕茲德拉維爾塔的性侵案是可信的，因為她能夠陳述罪案中的每一個行為，以及確切發生的地點。曼哈頓地區檢察官辦公室指出，已經有1名性犯罪檢察官被指派對此案進行積極調查。

33歲的帕茲德拉維爾塔，指控溫斯坦於2010年兩次在她的公寓裡強姦了她。維爾塔說，目前自己的律師已經和紐約警察局和檢察官辦公室展開合作。

維爾塔透露，溫斯坦第一次強姦她是在2010年10月，當時溫斯坦執意要載她回家，並且要到她的房間裡喝一杯再走。結果溫斯坦進入公寓後隨即伸出狼爪，強脫維爾塔的衣褲，侵犯了她的身體。維爾塔遭強暴後，陷入震驚和創傷，但溫斯坦又告訴她，接下來還會打電話跟她聯絡。

就在差不多兩個月之後，溫斯坦突然出現在她的公寓大廳裡，維爾塔在不情願的狀況下，被迫讓溫斯坦上樓，緊接著她又遭到性侵。

溫斯坦對於外界的指控，總是透過發言人否認有進行任何非自願性行為。但迄今已來，已經有超過60名女性，出面指控溫斯坦曾性騷或性侵她們。紐約警方也透露，目前為止已接到幾十通舉報電話。事實上，除了紐約之外，倫敦和洛杉磯警方也已經在調查溫斯坦涉入的性騷和性侵案。

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