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跟上iPhone X風潮？ 小杰「能用就好」網推爆

2017/11/04 15:59

小杰表示自己的iPhone 6還能使用，就不需要跟風換新機。（翻攝自小杰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕iPhone X昨日開賣，大批果粉漏夜排隊不辭辛勞也要抱得神機歸，許多藝人更是跟風紛紛在社群網站上貼出到手的iPhone X，但小杰對此風潮有獨到見解，認為東西還能用就好，他的正確價值觀也讓許多網友讚爆。

小杰不跟風買iPhone X，認為東西要物盡其用不浪費。（翻攝自小杰臉書）

iPhone每年新機開賣總會帶起一波風潮，昨（3日）小杰在臉書上發文，有別於其他藝人的曬機文，則是貼出自己用iPhone 6自拍的照片，在文中寫道：「今天開FB看到好多朋友都換了iPhone X，我的感想是...經濟哪有不景氣！」，進而表示東西其實沒壞還能用就好，不需要跟風而去浪費，文章一貼出吸引許多藝人和網友一致贊同，但也有網友留言表示「自我安慰還不是因為自己窮」，釣出小杰親自回覆「不是擁有什麼就表示自己才是有錢的，別被世界操控了。許多藝人留言贊成小杰想法，小杰的好兄弟王子不改幽默風也在文下搞笑回覆。（翻攝自小杰臉書）

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