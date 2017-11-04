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周遊不告小三了 復合條件曝光

2017/11/04 13:12

周遊（左）、李朝永（右）出席重陽公益活動，2人開心合唱。（記者胡舜翔攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕80歲資深製作人「阿姑」周遊和小10歲的導演老公李朝永9月爆發婚變，李朝永偷吃64歲張姓獅嬤，阿姑為此暴哭又暴瘦，但仍替腥夫喬出台階，兩人在上月初上演大復合戲碼，今天首度在公開活動中合體，周遊全程把失而復得的李朝永攬牢牢，甚至愛意勃發，兩度喇舌，兩舌毫無空隙地緊密交纏，恩愛曬得頗為死相。

兩人後來在台上合唱《飛龍在天》，阿姑還爽到解下圍巾，當場跳起彩帶舞，頗有祥龍獻瑞的喜氣感；接著兩人再度連袂受訪，阿姑強調，沒有什麼復合，因為兩人的心一直在一起，只是老倆口之間有一些誤會。

周遊（左）跳舞差點跌倒，李朝永（右）即刻救援。（記者胡舜翔攝）阿姑之前曾說，就算李朝永偷吃，「子彈都出去，但槍我還想留著」，甚至自曝至今每個月仍有2次性生活，問他們和好後到底「開槍掃射」沒？周遊改口是開玩笑的話，「我年紀都那麼大了」。

不過一被問到和張姓獅嬤是否還有聯絡，李朝永立刻變臉，訪問就此中斷；事後再追問周遊，她說本來鐵了心要告李朝永、張姓獅嬤，「本要好好告她（張），但會扯到李，就算了」，加上李朝永回來後叫她不要告，阿姑才決定放過她。

周遊說，復合沒有講到錢，所以外傳留給李朝永1.5億根本沒有這件事，但李朝永承諾她，以後都會好好照顧她、當她司機，把她伺候得好好的。

明天老倆口復合將屆滿1個月，問她們還有吵架嗎？阿姑嬌羞地說，想吵時會拿出手機，翻看當年恩愛照，她與李朝永的手機都是，至於周遊兒子馮凱、張志群對李朝永回家的反應，阿姑則閉口拒談；另據其他獅友透露，張姓獅嬤則幾乎已從獅子會的活動中消失。

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