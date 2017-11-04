81歲謝賢煮飯忘關火釀禍 豪宅獨居生活曝光
2017/11/04 14:51
81歲謝賢獨居兒孫滿堂，仍獨居在要價3億台幣的香港豪宅。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒的父親謝賢高齡81歲，依舊身體硬朗，近日他錄製中國實境秀，在節目中還原平時的生活，高齡81歲的他目前獨居在香港豪宅，經常一人上街買菜，雖然姿態依舊瀟灑，但謝賢「空巢老人」的模樣，仍讓許多觀眾感到心疼。
謝賢說自己對吃相當隨便，吃得飽就好，還在節目中大秀廚藝。（翻攝自微博）謝賢平時都是自己煮飯自己吃，「有時候我是買一條魚回來蒸一蒸，我這個人吃東西很隨便，只要過得去、吃得飽我就滿意了。我一個人就是這樣子，吃了幾十年。」問到要錄製節目是否有告知兒女，他開玩笑：「沒有，因為我跟他們不是很熟的。」他還透露，經常忘記關瓦斯就外出，險釀火災，幸好大樓警衛及時發現，「我一回家整間房子煙霧繚繞，還發生過3次，被我兒子（謝霆鋒）罵得頭破血流。後來乾脆請司機在紙條寫『熄火』，貼在牆上提醒我。」對於這種獨居生活，81歲的謝賢已經習慣了。（翻攝自微博）
謝賢吃完飯，習慣性的打開電腦，翻翻兒女的幼年照，一解對孩子的思念，他感慨的說，「平常沒有地方去、在家也沒事坐，我就看看以前的照片。我以前常常跟霆鋒一起去釣魚，現在沒有了，現在他要賺錢。」他還曝光謝霆鋒幼年3點全露的照片，眼裡滿是關愛之情。謝賢曝光兒子謝霆鋒幼時照片，模樣相當可愛。（翻攝自YouTube）
相關影片於2:16開始：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）
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