徐玄首曝離開少時原因！感傷「10年緣分畫句號」

秀英（左二）、蒂芬妮（左三）、徐玄（右）上月初驚傳約滿不續約，離開東家SM娛樂。（環球提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團少女時代成員上月初驚傳出走潮，徐玄、蒂芬妮、秀英約滿不續約，少女時代將以5人體制繼續活動。日前有媒體爆料徐玄將成立個人公司自理演藝事業，而昨晚徐玄則首度在IG吐露這段時間的心情，並向粉絲致歉，坦言「和過去10年裡好像家人一樣的SM」緣分畫上句號，是經過深思熟慮才做出的艱難決定。

徐玄昨晚在IG吐露離開少女時代的心境。（環球提供）徐玄除了感謝將她從12歲平凡少女打造成少女時代成員徐玄，令她擁有一個全新人生的SM創辦人李秀滿，也表示過去10年間和成員相互扶持的日子，對她而言十分珍貴，但經過10年後，由於「對未來及人生規劃、想法出現差異，經過溝通後，雙方都尊重及理解」，首度吐露決定離開少女時代的原因。

徐玄接著表示：「現在的徐玄做為歌手、做為演員以及一個普通人，隨時隨地都準備好接受挑戰，但如果少女時代之後需要我的話，我也會竭盡全力和姊姊們一起，我會永遠為少女時代打氣。」最後徐玄也說，雖然一切都得重新開始，可能會感到不安，但她會為自己的決定負責，成為令人自豪的藝人。

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