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電影人魂斷三峽今出殯 男星慟喊：我們天堂見

2017/11/04 12:43

葛世強告別式，東明相。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕高雄三多影城老闆王雪紅、國賓影城行銷總監葛世強以及排片人李志強，上月赴中國湖北三峽遊玩，不幸遭落石砸中罹難，葛世強家屬今於第一殯儀低調舉行告別式，會場以白色簡約風佈置，國賓影城董座張中周、牽猴子整合行銷負責人王師等電影業界人士，都到場弔唁，演員東明相難過表示：「我們天堂見。」

葛世強告別式，朱蕾安。（記者趙世勳攝）葛世強告別式現場，齊聚近上百位親友前來悼念，播放追思影片時，也讓在場人紛紛不捨落淚，和葛世強是多年舊識的演員東明相，透露2人每年都約定聚餐一次，聊聊一整年的酸甜苦辣，語畢，他忍不住眼眶泛紅，強忍悲痛情緒哽咽說：「因為他很照顧我們，這麼好的大哥哥，都無時無刻關注我們、關切我們電影情況，所以我必須要努力，不要讓大哥失望，我想只要我們日子過的好，相信他也會開心。」

許久未現身的藝人朱蕾安，今也以片商身分到場致哀，她坦言和葛世強私下無交集，「但葛大哥在電影界真的是非常偉大的人」，便和公司同事一同前來弔唁這位電影圈大老。

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