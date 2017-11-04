（影音）周遊喇舌李朝永放閃 示愛宣言讓她爽到嬌嗔

〔記者曾德蓉／台北報導〕80歲資深製作人「阿姑」周遊和小10歲的導演老公李朝永，9月爆發婚變，李朝永偷吃64歲張姓獅嬤，阿姑為此暴哭又暴瘦，但仍替腥夫喬出台階，2人在上月初上演大復合戲碼，今天首度在公開活動中合體，周遊全程露出勝利般的燦笑，把失而復得的李朝永攬牢牢，甚至愛意勃發，2度互吸嘴唇，恩愛曬得頗為死相。

周遊（中）、李朝永（右）出席九九重陽愛心饗宴公益活動。（記者胡舜翔攝）關於這場公益活動兼周遊、李朝永宣告復合記者會，兩人露出燦笑，起手式先由周遊開口表態「其實我們的心一直都在一起」，李朝永則說「我們這一個多月來也出現在很多場合，有關以前的事情真的很抱歉，勞動了大家，給大家那麼多的不便，非常抱歉，我跟周遊38年的感情絕對是真的，有些人不了解我們的感情，做了很多臆測，我的確是錯了，我也不願意多說，但我跟周遊會堅守38年的感情、事業上面的成就，我們以後一定會更加的恩愛」。

周遊（左）、李朝永（右）出席九九重陽愛心饗宴公益活動。（記者胡舜翔攝）對於媒體報導他在被抓包偷吃後，就被逐出家門，「我們沒有所謂復合不復合，人家說我們分居、搬出去，其實都不是，我根本就沒搬啊，我的家就是我的家，是我們兩個的家，我要強調這一點」；據悉周遊之前哭得一把眼淚、一把鼻涕，老淚縱橫哭求李朝永回家，後來是靠著兩人乾女兒牽線才和好。

不過周遊對於李朝永仍有不滿，在現場老鳥依人，用粉拳捶打李朝永後嬌嗔「你要向社會大眾這麽多關心的人，要有個交代，對我也要有」，李朝永立馬保證會愛她到永遠。 周遊、李朝永出席九九重陽愛心饗宴公益活動。（記者胡舜翔攝）

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