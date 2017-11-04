（影音）這才叫4D！雷神洛基現身戲院 凱特霸氣GG

「雷神」克里斯漢斯沃（左）與「洛基」湯姆希德斯頓搞笑亂入戲院。（翻攝自YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕漫威超級英雄電影《雷神索爾3：諸神黃昏》全台票房粗估已達2億台幣，北美將於本周加入上映。「雷神」克里斯漢斯沃與主要演員「洛基」湯姆希德斯頓、影后凱特布蘭琪等人一同登上脫口秀名嘴詹姆斯柯登節目，竟突襲放映該片戲院，直接在現場演起《雷神3》，讓現場觀眾賺到了。

「冥后」凱特布蘭琪造型搞笑，重現「捏碎雷神之槌」戲碼。（翻攝自YouTube）當天本來電影院放映的是《雷神3》，詹姆斯柯登突然現身，說要為觀眾帶來4D版的《雷神3》，並親自擔任旁白，克里斯漢斯沃與湯姆希德斯頓率先登場，湯姆還一度甩到假髮掉下來。飾演「冥后」海拉的凱特布蘭琪更是造型搞笑，她還故做一臉尷尬，重現「捏碎雷神之槌」戲碼。 凱特布蘭琪搞笑打電話抱怨這是一場鬧劇。（翻攝自YouTube）

緊接著雷神和洛基被放逐，飾演「宗師」的傑夫高布倫還踩滑板車登場，乾脆坐在觀眾席欣賞「4D」雷神。「浩克」馬克盧法洛、「女武神」泰莎湯普森也從觀眾席後方出場，馬克趁機抱了一下觀眾，克里斯則偷吃觀眾爆米花，場面相當搞笑。

《雷神索爾3：諸神黃昏》戲院上演搞笑4D版：

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