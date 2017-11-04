限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）這才叫4D！雷神洛基現身戲院 凱特霸氣GG

2017/11/04 11:46

「雷神」克里斯漢斯沃（左）與「洛基」湯姆希德斯頓搞笑亂入戲院。（翻攝自YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕漫威超級英雄電影《雷神索爾3：諸神黃昏》全台票房粗估已達2億台幣，北美將於本周加入上映。「雷神」克里斯漢斯沃與主要演員「洛基」湯姆希德斯頓、影后凱特布蘭琪等人一同登上脫口秀名嘴詹姆斯柯登節目，竟突襲放映該片戲院，直接在現場演起《雷神3》，讓現場觀眾賺到了。

「冥后」凱特布蘭琪造型搞笑，重現「捏碎雷神之槌」戲碼。（翻攝自YouTube）當天本來電影院放映的是《雷神3》，詹姆斯柯登突然現身，說要為觀眾帶來4D版的《雷神3》，並親自擔任旁白，克里斯漢斯沃與湯姆希德斯頓率先登場，湯姆還一度甩到假髮掉下來。飾演「冥后」海拉的凱特布蘭琪更是造型搞笑，她還故做一臉尷尬，重現「捏碎雷神之槌」戲碼。凱特布蘭琪搞笑打電話抱怨這是一場鬧劇。（翻攝自YouTube）

緊接著雷神和洛基被放逐，飾演「宗師」的傑夫高布倫還踩滑板車登場，乾脆坐在觀眾席欣賞「4D」雷神。「浩克」馬克盧法洛、「女武神」泰莎湯普森也從觀眾席後方出場，馬克趁機抱了一下觀眾，克里斯則偷吃觀眾爆米花，場面相當搞笑。

《雷神索爾3：諸神黃昏》戲院上演搞笑4D版：

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣... 財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣...
2017/11/04 06:29
造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣 造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣
2017/11/04 07:11
「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗 「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗
2017/11/04 07:32
小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！ 小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！
2017/11/04 07:57
衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」 衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」
2017/11/04 07:25
百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月 百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月
2017/11/04 07:39
明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台 明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台
2017/11/04 08:23
（圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪 （圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪
2017/11/04 08:18
靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清 靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清
2017/11/04 07:42
沒Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法 沒Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法
2017/11/04 07:23
方馨變女飆仔反擊 柯叔元太渣被威脅「別讓我知道你住哪」 方馨變女飆仔反擊 柯叔元太渣被威脅「別讓我知道你住哪」
2017/11/04 09:01
2017年10月台灣新車市場銷售Top 10 2017年10月台灣新車市場銷售Top 10
2017/11/04 08:30
被批消費豬哥亮 謝金晶有話要說 被批消費豬哥亮 謝金晶有話要說
2017/11/04 08:53
（影音）周遊喇舌李朝永放閃 示愛宣言讓她爽到嬌嗔 （影音）周遊喇舌李朝永放閃 示愛宣言讓她爽到嬌嗔
2017/11/04 12:18
一秒變丁字褲！辣模穿這牛仔褲外出超辣眼 一秒變丁字褲！辣模穿這牛仔褲外出超辣眼
2017/11/04 11:12
（影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶 （影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶
2017/11/04 07:30
（專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說 （專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說
2017/11/04 08:13
創作才子合作星二代女星 老爸現身力挺兼盯場 創作才子合作星二代女星 老爸現身力挺兼盯場
2017/11/04 08:37
蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇 蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇
2017/11/04 07:16
什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞 什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞
2017/11/04 07:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.