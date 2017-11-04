吳宗憲節目聊哪個星座最會記恨 首推周董魔羯座

吳宗憲（右）提及周董婚禮：「偏偏我們在乎的人都不邀請我們。」（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲與「周董」周杰倫兩人師徒情斷多年，上周吳宗憲被問到是否收到周杰倫的彌月禮？他透過臉書發文：「有收到過，但被女兒Sandy吃掉了。」近日他錄製《小明星大跟班》，該集特別邀請星座專家大聊12星座特性，提及「最有可能從朋友變仇人的星座」，專家一致同意昰魔羯座，「魔羯座如果封鎖你是完全封鎖，一輩子都不會和解，包括他的人生大事可能都不會邀請你來參與。可能要一直走到人生最末的時後，你們才會又有交集。」 星座專家「艾莉絲」解析魔羯座的個性，認為是最容易由朋友變仇人的星座。（翻攝自YouTube）

此話一出，全場來賓立刻聯想到身為魔羯座的周董，結婚喜帖獨漏憲哥一人之事，一旁的何妤玟急忙救火：「憲哥我有邀請你！我也是魔羯座！」憲哥聽完面露尷尬回答：「這很奇怪，偏偏我們…在乎的人他不邀請我們，我們不在乎的她反而一直邀請我們！」

相關影片（43:50開始，取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。