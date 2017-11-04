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財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣...

2017/11/04 06:29

柯以柔與老公郭宗坤爆出6年婚姻生變。（資料照，泰迪星娛樂提供）

〔即時新聞／綜合報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，郭宗坤傳出偷吃女員工，經濟狀況不佳，還爆出假學歷，昨他終於露面，講到妻小就崩潰爆哭，認為自己沒有錯。由於一度傳出夫妻兩人當初買房子時，郭宗坤說自己沒有錢，戶頭只剩下6萬塊。但媒體披露，郭宗坤生意做很大，旗下有三家高檔日式餐廳，其中一家開在上海市中心，一客要價台幣5千到近萬元不等。

郭宗坤在上海淮海中路附近擁有一家高檔日式料理店。（圖取自臉書）

《中天新聞》報導，郭宗坤在上海淮海中路附近擁有一家高檔日式料理店，位置隱密、生意興隆且網路評價很高，員工表示店裡賣無菜單料理，一客最低1280人民幣、最高1980人民幣，約台幣5千到1萬不等，平日晚餐想吃還得先預約。

店員見記者上門，坦承是郭宗坤的店，但似乎被下封口令，只說從台灣朋友才知道那些事情，也強調郭宗坤不在店裡，所以不用問。附近業者則透露，這裡一個月租金就要人民幣9到10萬，約台幣近50萬元。

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