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首頁 > 婉君推

（圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪

2017/11/04 08:18

篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）〔記者吳志偉／台北報導〕擁有「日版瑤瑤」封號的篠崎愛，以可愛的容貌和G罩杯的惹火身材，站上寫真偶像界的頂峰，近來她更是跨足歌手領域，掃蕩各大排行榜，而童顏巨乳的篠崎愛，寫真一出版便能稱霸市場，有廣大的粉絲支持，更獲得《寫真界神7降臨》的評價。

篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）篠崎愛於11月2日推出暌違3年的最新作品《戀愛》寫真書，並在日本、南韓、台灣三國同步上市，除了原版內容外，台灣版內頁更是1/3的全球獨家內容，以及篠崎愛特地寫給台灣粉絲的話；此外台灣同步推出獨家特裝版，內含寫真書1本（隨書附贈精選篠崎愛獨家性感海報）、篠崎愛2018年寫真桌曆1本、首刷附贈篠崎愛寫真卡（內含與本書完全不同的篠崎愛電子寫真APP，掃描QR碼可免費觀看兩部影片，並永久珍藏）。

篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）《戀愛》是篠崎愛「屬於25歲的寫真集」，她特地前往沖繩與夏威夷進行新書內頁的拍攝，引人犯罪的誘人身材全收錄在新書中，預購期間果然造成熱銷，未上市立即再版，可說是當今最強的終極寫真集。篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）篠崎愛在《戀愛》寫真書大方展現火辣身材。（尖端出版提供）

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