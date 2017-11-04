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《戰火歸途》網羅演技派卡司 重現黑色星期日事件

2017/11/04 08:43

《戰火歸途》派翠克史瓦辛格飾演中士班海赫斯特。（國家地理頻道提供）〔記者吳志偉／台北報導〕繼《世紀天才》之後，國家地理頻道再次推出迷你影集新作《戰火歸途》（The Long Road Home），深刻描繪戰火之下的人性和親情。《戰火歸途》改編自紐約時報同名暢銷書，描述2004年4 月的「黑色星期日」事件，美國陸軍第一騎兵師的一個排在巴格達薩德爾城貧民區遭伏擊，才剛剛進駐巴格達的第一騎兵師就必須執行一項緊急救援任務。此一消息在CNN新聞網向全美播出後，胡德堡內的軍眷生活也陷入混亂與茫然。

《戰火歸途》麥可凱利飾演列斯基中校。（國家地理頻道提供）常看影集的觀眾對於《戰火歸途》的演員陣容必定一點都不陌生，包括曾演出《紙牌屋》的麥可凱利，《超人再起》的凱特柏絲沃，以及《越獄風雲》、《陰屍路》的莎拉韋恩卡利斯，另外阿諾史瓦辛格的大兒子派翠克史瓦辛格也在片中尬了一角。凱特柏絲沃在日前的專訪中聊到了戰火歸途，她認為本片最特別的地方就是敘事手法，觀眾可以隨著導演的安排在戰爭前線與家中的前線轉換視角，這代表沙場之外的家鄉，其實也有場心理上的戰爭存在於軍眷們的內心和社區關係裡。《戰火歸途》凱特柏絲沃飾演吉娜迪諾米。（國家地理頻道提供）

這部迷你影集為觀眾打開一扇窗，讓觀眾可以透過在沙場的士兵和在家鄉的軍眷的不同視角，看到戰爭的真實樣貌，除了逼真刺激的戰鬥橋段，在兩個前線的感情戲也同樣精采。在混亂並充滿恐懼的薩達爾城，一群年輕的士兵遭遇難以想像的嚴重伏擊，他們要如何用最大的勇氣突破重圍；而在家鄉這一頭，德州的胡德堡，軍眷們亟欲得知家人的消息，卻又害怕聽到壞消息，他們也在這個過程中發現了勇氣和決心。

《戰火歸途》莎拉韋恩卡利斯飾演樂安佛列斯基。（國家地理頻道提供）這部總共八集的迷你影集，不只述說這些被圍困在薩達爾城的英勇戰士的故事，也包括了發動三次危險救援行動同袍的故事。在每一集中，導演聚焦不同角色的獨特之處和個人故事，觀眾也將逐步了解他們作為英雄和凡人的兩個面向。《戰火歸途》11月6日晚上10點國家地理頻道首播，STAR MOVIES 11點播出，FOX+ app同步上架。

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