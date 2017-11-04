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首頁 > 婉君推

納豆聞「高空跳躍」腿軟 下跪付王少偉過關費

2017/11/04 08:46

〔記者吳志偉／台北報導〕台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》本周繼續在金門體驗當地風情並進行「菜鳥新兵挑戰賽」，主持群到軍事訓練營進行「高空跳躍」挑戰，還必須自行爬上約三層樓高的木樁，十分考驗體力與膽識。

王少偉到軍事訓練營進行「高空跳躍」挑戰，讓納豆與張立東超害怕。（台視提供）懼高的納豆與張立東聽聞馬上跪地求王少偉務必過關，王少偉則是抓住機會故作姿態：「其實我很害怕，你們平常不都說我很娘嗎？」納豆立刻拱手求饒：「你超MAN！拜託今天『帥一發』，不要故意不過關讓我們接棒喔！」腦筋動很快的王少偉立刻要求5000元「過關費」，讓納豆當場傻眼。

王少偉到軍事訓練營進行「高空跳躍」挑戰。（台視提供）在金門強力風勢吹襲下，木樁搖晃程度越來越大，王少偉趁機以激勵自己闖關為藉口、邊爬邊要求加錢，從最初的5000元一路開價到1萬元，納豆也只好硬著頭皮接受。王少偉「歷劫歸來」之後表示：「若叫我再上去一次、不管說什麼我都不要，但我想知道的是，腳自然抖動是正常的嗎？」節目於今晚8點播出。

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