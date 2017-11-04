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首頁 > 婉君推

創作才子合作星二代女星 老爸現身力挺兼盯場

2017/11/04 08:37

李毓芬（右）在劇中一直念著初戀情人嚴爵（左）。（東森提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬在台視、東森《我和我的四個男人》一直念著初戀情人嚴爵，卻在與黃仁德相遇後，似乎也逐漸對他動心，讓兩方支持觀眾猜不透她最終情歸何處。

許孟哲（右）男閨蜜上身，開玩笑要幫李毓芬接收初戀嚴爵。（東森提供）許孟哲也說，其實連自己拍攝時都不知道結局，還曾開玩笑對嚴爵說過：「沒關係啊！反正嚴爵有我、黃仁德有丈母娘王彩樺嘛！」笑說他當時用「必合」的口氣說完，嚴爵還超單純的整個緊張起來，「結果現在丈母娘娶了馬可王、我被許維恩逆求婚」，笑說嚴爵可以「不用怕」了。

香奈兒（左）出席嚴爵（右）活動相挺，兩人更合唱歌曲並拍攝MV。（東森提供）劇中初次挑戰演技的創作才子嚴爵，其角色的斯文形象和分手爆發演技，讓他的戲劇處女作獲得觀眾好評。嚴爵更為該劇演唱片尾曲《邊緣朋友》和插曲《我是水》、《Love Today》等歌，一連包下三首歌曲創作與演唱誠意十足。其中《Love Today》還邀請劇中同樣初次演戲的香奈兒合唱，兩人更在音樂MV大談師生戀，並邀請香奈兒的名演員爸爸檢場客串演出。日前還香奈兒出席由嚴爵聯名舉辦的派對活動，可見兩人的好交情。

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