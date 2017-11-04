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首頁 > 婉君推

明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台

2017/11/04 08:23

明道到LA受邀擔任「中美電影節」頒獎嘉賓。（恆星娛樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕明道昨晚在洛杉磯的「中美電影節」與曾演出《星際異攻隊》、《陰屍路》的麥克魯克（Michael Rooker）擔任頒獎嘉賓，不過他卻心繫車禍剛出院的媽媽。

明道到LA受邀擔任「中美電影節」頒獎嘉賓。（恆星娛樂提供）據《蘋果日報》報導，他媽媽是9月上旬在市場賣地瓜時，被倒車的貨車撞傷，當場送醫，腳腫了一大包，還有大片瘀青。明道聞訊後立刻搭機返台，並要求媽媽進一步做健康檢查，住院期間，不但推掉所有工作，和家人輪番到醫院照料，去醫院前也會親自燉雞湯、魚湯等補品給媽媽補身。

明道到LA受邀擔任「中美電影節」頒獎嘉賓，現場與粉絲們合照。（恆星娛樂提供）明道此行赴美僅短短4日，被問到此行印象深刻的事，明道笑說，現場有不少華人媒體的連線記者對他說：「我從小看著你的戲長大。」直呼：「我這幾天其實聽到不少這樣的話！」不但不生氣，還笑說：「很開心大家喜歡看我的戲，希望大家可以繼續支持我的電視劇或是電影。」也覺得電影節「很溫馨，而且遇到很多朋友，感覺像開同學會」，此外，年底明道即將演出好萊塢電影，將與國際團隊合作。美國知名演員Michael Rooker（左起）、中國演員吳越、美演員溫明娜、明道、中國演員趙丹。（恆星娛樂提供）明道頒獎給趙丹（右），左為美國知名演員溫明娜。（恆星娛樂提供）

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