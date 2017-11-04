沒有Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法記起來

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X引起果粉搶購，但取消Home鍵，全用手勢操作，還是讓許多人怕用不習慣而觀望，STUDIO A正妹達人店員Anna教授iPhone X必知的十大「心法」，跟著記起來就對了！

回到主頁和多工頁面都是從螢幕底部往上滑，但滑到中間停留一下就能進入多工頁面。（記者吳佩樺攝）（一）回到主頁：螢幕底部往上滑。

（二）多工頁面：螢幕底部往上滑，中間停留。

通知中心是螢幕左上側往下滑，控制中心是螢幕右上側往下滑。（記者吳佩樺攝）（三）通知中心：螢幕左上側往下滑。

（四）控制中心：螢幕右上側往下滑。

呼叫Siri和Apple Pay都是按電源鍵，前者長壓，後者按二下。此外，從螢幕底部由左往右滑，就會出現上一個使用的App。（記者吳佩樺攝）（五）呼叫Siri：長壓電源鍵。

（六）Apple Pay：按二下電源鍵。

（七）切換App：螢幕底部由左往右滑。

快速一起按住電源鍵和上音量鍵就能截圖。關機則是電源鍵搭配任一音量鍵長壓。（記者吳佩樺攝）（八）螢幕截圖：電源鍵和上音量鍵一起快按。

（九）關機：電源鍵和任一音量鍵一起長壓。

設定好臉部辨識，只要看一下手機就能解鎖，不過解鎖後，還是要在螢幕從下往上滑，才能進入主頁面。（記者吳佩樺攝）（十）臉部解鎖：設定好，看一眼就解鎖。

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