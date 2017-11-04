限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴

2017/11/04 07:51

邁爾斯泰勒在新片《無路可退》飾演野外消防隊員，因被信任而重新做人。（CatchPlay提供）〔記者許世穎／綜合報導〕「進擊的鼓手」邁爾斯泰勒在新片《無路可退》飾演因吸毒而被認為是頹廢墮落的問題青年布蘭登，窮途末路時受到喬許布洛林飾演的隊長賞識，加入野外消防隊，獲得重生的機會。他自爆小學時也曾被老師說「長大一定會成為不良少年」，直說：「我也是因為有人像對布蘭登那樣相信我，提醒我不能一輩子渾渾噩噩，才沒有受影響。」

該片改編自2013年野外消防員搶救森林大火真實事件，演員們在正式開拍前像真正的消防員一樣集體在營隊接受嚴格的魔鬼訓練，在超過攝氏38度的高溫下，每天扛著20公斤的裝備和11公斤的電鋸爬到3000公尺高的拍攝地，實際拿起工具鋸樹木、挖防火線，化身真正的消防員，更培養出真摯的兄弟情誼。

喬許布洛林（左）在新片《無路可退》給了邁爾斯泰勒重生機會。（CatchPlay提供）喬許布洛林也在戲裡戲外都成為大家的隊長：「我們營造出來的團隊默契不是演出來的，即使在下戲之後，大家看到我都叫我『頭頭』（戲裡的稱號），而不叫我『喬許』。」《無路可退》11月24日在台上映。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣... 財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣...
2017/11/04 06:29
（影音）吳可熙3P激戰取經女女A片 傅子純初露導演剪掉暗槓 （影音）吳可熙3P激戰取經女女A片 傅子純初露導演剪掉暗槓
2017/11/03 22:56
「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗 「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗
2017/11/04 07:32
小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！ 小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！
2017/11/04 07:57
（影音專訪）公主命戴愛玲當過「飯局妹」 南韓司機喊她王祖賢 （影音專訪）公主命戴愛玲當過「飯局妹」 南韓司機喊她王祖賢
2017/11/03 23:30
百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月 百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月
2017/11/04 07:39
造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣 造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣
2017/11/04 07:11
洪詩愛犬患白內障 心疼告白「永遠愛你」 洪詩愛犬患白內障 心疼告白「永遠愛你」
2017/11/03 22:51
衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」 衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」
2017/11/04 07:25
靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清 靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清
2017/11/04 07:42
（影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶 （影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶
2017/11/04 07:30
沒有Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法記起來 沒有Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法記起來
2017/11/04 07:23
蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇 蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇
2017/11/04 07:16
什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞 什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞
2017/11/04 07:44
（圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪 （圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪
2017/11/04 08:18
男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴 男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴
2017/11/04 07:51
（專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說 （專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說
2017/11/04 08:13
（影音）劉以豪吻後就落跑 女主角嬌嗔抗議啦 （影音）劉以豪吻後就落跑 女主角嬌嗔抗議啦
2017/11/04 07:20
明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台 明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台
2017/11/04 08:23
2017年10月台灣新車市場銷售Top 10 2017年10月台灣新車市場銷售Top 10
2017/11/04 08:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.