男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴

邁爾斯泰勒在新片《無路可退》飾演野外消防隊員，因被信任而重新做人。（CatchPlay提供）〔記者許世穎／綜合報導〕「進擊的鼓手」邁爾斯泰勒在新片《無路可退》飾演因吸毒而被認為是頹廢墮落的問題青年布蘭登，窮途末路時受到喬許布洛林飾演的隊長賞識，加入野外消防隊，獲得重生的機會。他自爆小學時也曾被老師說「長大一定會成為不良少年」，直說：「我也是因為有人像對布蘭登那樣相信我，提醒我不能一輩子渾渾噩噩，才沒有受影響。」

該片改編自2013年野外消防員搶救森林大火真實事件，演員們在正式開拍前像真正的消防員一樣集體在營隊接受嚴格的魔鬼訓練，在超過攝氏38度的高溫下，每天扛著20公斤的裝備和11公斤的電鋸爬到3000公尺高的拍攝地，實際拿起工具鋸樹木、挖防火線，化身真正的消防員，更培養出真摯的兄弟情誼。

喬許布洛林（左）在新片《無路可退》給了邁爾斯泰勒重生機會。（CatchPlay提供）喬許布洛林也在戲裡戲外都成為大家的隊長：「我們營造出來的團隊默契不是演出來的，即使在下戲之後，大家看到我都叫我『頭頭』（戲裡的稱號），而不叫我『喬許』。」《無路可退》11月24日在台上映。

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