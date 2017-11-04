靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清

電影《查維拉：女人別為我哭泣》完整呈現靈魂女聲查維拉・瓦爾加斯傳奇一生。（佳映娛樂提供）〔記者許世穎／綜合報導〕墨西哥靈魂女聲查維拉・瓦爾加斯的精采一生，終於以《查維拉：女人別為我哭泣》傳記電影搬上大銀幕中，該片不只帶觀眾走過查維拉40年歌唱生涯的風風雨雨，同時也將揭開她被戲稱「睡遍全墨西哥」的風華情史。

查維拉眾所皆知是大導演阿莫多瓦的音樂繆思，玩世不恭的音樂特質及行事作風，正是她征服全球樂迷耳朵的關鍵，也讓她在拉丁樂壇佔有一席之地，每一次的表演皆以渾厚嗓音震撼台下聽眾的靈魂，就像在台上把自己的一切攤開於觀眾，讓人每次聽，每次心醉。

除了查維拉的音樂，她的感情經歷精彩可期而為人所樂道，她曾與同樣是墨西哥傳奇的女畫家芙烈達卡蘿談上一場轟轟烈烈愛戀，也和知名好萊塢女星艾娃嘉納有過一段情，與多位政商名流的妻子的花邊新聞更是多到數不清。

查維拉・瓦爾加斯義無反顧揮別唱片公司，設立的女性化形象，忠於自己。（佳映娛樂提供）作為墨西哥女同志發展歷史的先驅，《查維拉：女人別為我哭泣》將忠實呈現，在早期傳統社會的眼光下，查維拉是多麼無所畏懼地打破傳統社會框架，以斗篷、雪茄等男性化裝扮，擁抱自己內心的渴望，展現真正自我。

作為今年台灣國際女性影展開幕片，《查維拉：女人別為我哭泣》深受國內外觀眾及媒體的喜愛：不但入圍今年加拿大國際紀錄片影展（Hot Docs）及舊金山同志影展焦點影片（Frameline），並獲得柏林影展電影大觀單元觀眾票選獎。電影將於11月17日上映。

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