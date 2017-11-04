限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清

2017/11/04 07:42

電影《查維拉：女人別為我哭泣》完整呈現靈魂女聲查維拉・瓦爾加斯傳奇一生。（佳映娛樂提供）〔記者許世穎／綜合報導〕墨西哥靈魂女聲查維拉・瓦爾加斯的精采一生，終於以《查維拉：女人別為我哭泣》傳記電影搬上大銀幕中，該片不只帶觀眾走過查維拉40年歌唱生涯的風風雨雨，同時也將揭開她被戲稱「睡遍全墨西哥」的風華情史。

查維拉眾所皆知是大導演阿莫多瓦的音樂繆思，玩世不恭的音樂特質及行事作風，正是她征服全球樂迷耳朵的關鍵，也讓她在拉丁樂壇佔有一席之地，每一次的表演皆以渾厚嗓音震撼台下聽眾的靈魂，就像在台上把自己的一切攤開於觀眾，讓人每次聽，每次心醉。

除了查維拉的音樂，她的感情經歷精彩可期而為人所樂道，她曾與同樣是墨西哥傳奇的女畫家芙烈達卡蘿談上一場轟轟烈烈愛戀，也和知名好萊塢女星艾娃嘉納有過一段情，與多位政商名流的妻子的花邊新聞更是多到數不清。

查維拉・瓦爾加斯義無反顧揮別唱片公司，設立的女性化形象，忠於自己。（佳映娛樂提供）作為墨西哥女同志發展歷史的先驅，《查維拉：女人別為我哭泣》將忠實呈現，在早期傳統社會的眼光下，查維拉是多麼無所畏懼地打破傳統社會框架，以斗篷、雪茄等男性化裝扮，擁抱自己內心的渴望，展現真正自我。

作為今年台灣國際女性影展開幕片，《查維拉：女人別為我哭泣》深受國內外觀眾及媒體的喜愛：不但入圍今年加拿大國際紀錄片影展（Hot Docs）及舊金山同志影展焦點影片（Frameline），並獲得柏林影展電影大觀單元觀眾票選獎。電影將於11月17日上映。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣... 財務多吃緊？ 郭宗坤的上海高檔餐廳原來是這樣...
2017/11/04 06:29
（影音）吳可熙3P激戰取經女女A片 傅子純初露導演剪掉暗槓 （影音）吳可熙3P激戰取經女女A片 傅子純初露導演剪掉暗槓
2017/11/03 22:56
「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗 「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗
2017/11/04 07:32
小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！ 小賈❤️席琳娜 世紀復合原因曝光！
2017/11/04 07:57
（影音專訪）公主命戴愛玲當過「飯局妹」 南韓司機喊她王祖賢 （影音專訪）公主命戴愛玲當過「飯局妹」 南韓司機喊她王祖賢
2017/11/03 23:30
百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月 百億人妻做人成功！熊黛林爆有喜3個月
2017/11/04 07:39
造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣 造型師公開婚禮花絮照 喬妹面露緊張宋仲基十指緊扣
2017/11/04 07:11
洪詩愛犬患白內障 心疼告白「永遠愛你」 洪詩愛犬患白內障 心疼告白「永遠愛你」
2017/11/03 22:51
衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」 衰捲柯以柔婚變風波 張克帆警告鄉民「公開侮辱一定告」
2017/11/04 07:25
靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清 靈魂女聲「睡遍全墨西哥」花邊情史多到數不清
2017/11/04 07:42
（影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶 （影音）Maggie Q驚遇鬼壓床 「夢魘」纏身勾痛苦回憶
2017/11/04 07:30
沒有Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法記起來 沒有Home鍵怎麼辦？正妹達人教授iPhone X十大心法記起來
2017/11/04 07:23
蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇 蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇
2017/11/04 07:16
什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞 什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞
2017/11/04 07:44
（圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪 （圖多）日版瑤瑤推寫真 濕身G奶引人犯罪
2017/11/04 08:18
男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴 男星自爆小學就被老師否定 問題青年有共鳴
2017/11/04 07:51
（專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說 （專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說
2017/11/04 08:13
（影音）劉以豪吻後就落跑 女主角嬌嗔抗議啦 （影音）劉以豪吻後就落跑 女主角嬌嗔抗議啦
2017/11/04 07:20
明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台 明道LA帥頒獎 聞賣地瓜阿母遭貨車撞傷急返台
2017/11/04 08:23
2017年10月台灣新車市場銷售Top 10 2017年10月台灣新車市場銷售Top 10
2017/11/04 08:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.