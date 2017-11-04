（專訪）方泂鑌撞牆中魔咒低潮3年 江蕙暖心這麼說

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手方泂鑌終於發片，他距離上次發片過了9年，經歷寫不出歌來的人生低潮，受訪時說：「有時候這反而是一種養分，不然我也不會寫出這些新歌。」幸好這段日子的等待，擔任平面模特兒的台灣女友都在身旁，個性內斂的他難得放閃：「其實有些時候的陪伴，就是我最大的鼓勵。」

方泂鑌推出新專輯《我不是神》。（記者胡舜翔攝）方泂鑌加盟新東家海蝶，他為發片做足萬全準備，先前更大動作改名，把原來火部的「炯」字，改成水字邊的「泂」，希望闖出新的氣象。

當年唱紅夯曲《壞人》的他，消失台灣歌壇好一段時間，憶起那段日子，方泂鑌透露就是寫不出歌，「痛苦跟掙扎都會有，我希望能有突破，但就是使不上力。」有時要幫別人寫歌、製作都沒問題，無奈總寫不出自己的作品，無法克服自己的心魔。

方泂鑌度過人生低潮，坦言一度寫不出歌。（記者胡舜翔攝）他坦言那段時間「狀況很差」，勉強靠著固定的商演活動，生活上還算過得去，「沒想過對音樂失去熱情，會帶給我那麼多的煩惱。」他透露撞牆期至少3年，靠著運動、創作抒發情緒，籌備新專輯的過程錄完同名主打歌《我不是神》後，突然找回創作靈感，接著又靠著自己的力量，完成其他歌曲。

當年他是「二姊」江蕙的小師弟，談到這段低潮，也很感謝天后提攜，他偶爾與二姊會以簡訊連絡，「我卡關了很久，她也會鼓勵我，告訴我當年她也曾歷經等待的階段，希望我可以繼續加油！」

江蕙對方泂鑌相當照顧。（資料照，記者趙世勳攝）來台灣發展多年的他，父母都已逝世，親弟弟方炯嘉也已成家，坦言另一半的鼓勵，總是給他不少力量，至於是否想趕緊把對方娶進門？方泂鑌認為：「男人要先把事業給穩定下來，才能夠去照顧對方。」

方泂鑌11月25日將在三創舉辦新歌演唱會，談及女友是否會現身力挺？他表示還不確定，「我最近忙著宣傳，她也不怎麼理我。」透露另一半相當獨立。

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