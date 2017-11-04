愛戀藍色多瑙河 陶醉布達佩斯藍色情迷
2017/11/04 07:13
夜幕將降臨的多瑙河與布達佩斯渲染上藍色調，繪出藍色多瑙河美景。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／報導˙攝影〕匈牙利首都布達佩斯常被美譽為多瑙河上的明珠，多瑙河蜿蜒流過為它帶來美麗迷人的河畔景致，也是旅人來到布達佩斯必看的美景，欣賞多瑙河與布達佩斯美景，位在多瑙河西岸且地勢較高的布達城市是理想地點。
從不同角度可領略不一樣的藍色多瑙河之美。（記者莊士賢攝）夕陽即將西沈之際從布達居高俯瞰，佩斯城市、多瑙河還有跨越多瑙河的多座橋梁盡納眼底，隨著夜幕慢慢降下，城市燈火陸續點亮，此時天色轉暗但尚未完全黑透，天際渲染著柔和的藍色調，整個城市及蜿蜒流過市區的多瑙河也同步染上藍色調，藍色多瑙河、藍色布達佩斯、藍色城市夜景，當下深刻領略藍色多瑙河之美，多瑙河與布達佩斯的夜所散發的迷人「藍」調韻味，也令人陶醉在美麗的「藍色情迷」中！
橋梁、燈火、多瑙河相互繪出的藍色多瑙河畫軸展開在眼前，讓人情不自禁想按讚！（記者莊士賢攝）藍色多瑙河美景令人迷之外，城市璀爛燈火具點睛之效，點點金光跳耀藍色調中絢麗耀眼。跨越多瑙河上的多座橋梁，如大家熟悉的鎖鏈橋（Szechenyi Lanchid），橋上燈火齊亮有如發光體，炫亮燈光照映多瑙河上一片金光粼粼，橋梁、燈火、多瑙河相互繪出的多瑙河夜景畫軸展開在眼前，讓人情不自禁想按讚！白日的多瑙河與布達佩斯，展現不同於夜晚的美景風情。（記者莊士賢攝）
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